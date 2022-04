Backstreet Boys vuelve a los escenarios. El grupo estadounidense más famoso de los 90, anunció este martes las nuevas fechas de su esperada gira mundial, ‘DNA World Tour 2022’, así como sus primeras fechas de conciertos en España.

La gira europea del grupo arrancará en otoño y hará dos paradas en España. La primera, será el 4 de octubre en el WiZink Center de Madrid; y la segunda, tan solo dos días después, el 6 de octubre en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

«Estamos añadiendo más conciertos al #DNAWORLDTOUR2022 ¡Europa, te escuchamos y estaremos de vuelta en octubre y noviembre! ¡América del Norte, hemos añadido 12 nuevas ciudades en EE.UU y Canadá para asegurarnos de que podamos ver a tantos de ustedes como sea posible!», escribieron en sus redes sociales junto a las nuevas fechas de la gira.

WE’RE ADDING MORE SHOWS TO THE #DNAWORLDTOUR2022 🧬 Europe, we heard you and we’re heading back your way this October & November! North America, we’re hitting 12 new cities across the US & Canada to make sure we can see as many of you as possible! pic.twitter.com/KzeuE9pKLi

— Backstreet Boys (@backstreetboys) April 5, 2022