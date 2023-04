’25 palabras’: invitados del programa de Christian Gálvez del 27 de abril al 1 de mayo

Como cada tres días, 25 palabras renueva a sus invitados famosos que tendrán que poner a prueba su velocidad mental y sus conocimientos para ayudar a los concursantes. Estos son los famosos que acuden al nuevo programa de Christian Gálvez del 27 de abril al 1 de mayo de 2023

Manu Baqueiro, invitado de 25 palabras

El invitado del programa cultura de Telecinco es conocido por todos por su papel de Marcelino, el dueño del bar El asturiano, lugar donde ocurren la mayoría de las tramas de la serie Amar es para siempre. Junto a su inseparable Manolita son los grandes protagonistas de la ficción de Antena 3.

Fuera del mundo de la interpretación, tiene una faceta como empresario de la hostelería. El actor es socio con Carles Francino de uno de los restaurantes de moda en Madrid, habiéndose unido también a Aarón Guerrero, conocido por Médico de familia.

Javier Pereira

Es uno de los grandes actores de nuestro país gracias a su trabajo constante. En 2014 recibió el premio Goya a Mejor actor revelación por su papel en la película Stockholm. Sus últimos trabajos han combinado las series con el cine.

En los últimos años los espectadores le han podido ver en series como ‘Amar es para siempre’ y en Cuéntame cómo pasó, como Salvador, el profesor de instituto con el que María Alcántara mantiene una relación. En el año 2020 estreno la miniserie Alguien tiene que morir, en el papel de Enrique.

Su primera vez encima de un escenario no fue con una gran actuación, ya que repartió millones como Niño de San ildefonso. Esta anécdota seguro que será un tema recurrente en su paso por 25 palabras.

Alberto Amarilla

El actor cacereño, aunque criado en Málaga, es una cara conocida para los espectadores gracias a series como Arrayán, serie que marcó una época en Canal Sur. Después llegarían papeles en películas como Mar adentro y series de gran éxito como Mis adorables vecinos.

El salto definitivo a la fama llegaría con el taquillazo Fuga de cerebros. El invitado de 25 palabras ha participado recientemente en El ministerio del tiempo, Carlos V: El Emperador, El Internado: Las Cumbres, la última de temporada de La casa de papel y en Amar es para siempre’

Juan José Ballesta, invitado de 25 palabras

El actor saltó a la fama por su papel en la película El bola, pero desde entonces su carrera ha sido de lo más complicada. Hace solo unos meses desapareció de los medios levantando las sospechas de todos sus seguidores, pero fue por decisión propia por no soportar la presión de la fama.

Tal y como explicó en Lo de Évole, cuando no tiene trabajo como actor no se le caen los anillos de cambiar de profesión: «Mi amigo Ángel me llama para montar hornos y me voy con él, para estar en casa aburrido…». Tampoco dudó en trabajar como marmolista en la empresa familiar para ayudar en una mala racha.