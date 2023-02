Christian Gálvez (’25 palabras’) confiesa cuál es su verdadero nombre

Tras conocerse la noticia de la renovación del concurso 25 Palabras dirigido por Christian Gálvez, este martes se emitió una nueva entrega del programa cuyo premio asciende a los 300.000 euros. Antes de que acabase, el presentador contó una anécdota muy curiosa relacionada con su propio nombre.

Antonio iba a disputarse la gran final de 25 Palabras para tratar de llevarse el gran premio, pero antes de que esto ocurriera, Christian Gálvez proponía contar una anécdota de cada uno de ellos. Fue el mismo él que comenzó diciendo que él no solo se llamaba Christian: «Mi madre es de la línea de la Concepción y estaba acostumbrada a ver a todos los llanitos allí, a todos los ingleses. De hecho, yo en principio me iba a llamar Paul, pero de repente mi madre escuchó Christian y le encantó», comentaba a los participantes.

💥 ¡Hoy tenemos PROGRAMÓN! 💸 Christian Gálvez te espera con un bote de 300.000 euros en #25Palabras ⏰ 19:00h en @telecincoes > https://t.co/qMfMOoDRBy pic.twitter.com/thiYddNMcZ — 25 palabras (@25PalabrasTV) February 7, 2023

Sin embargo, no todo iba a ser color de rosas, pues durante el bautizo, el cura le dijo a la madre que había un problema, el nombre Christian no tenían ningún santo. En ese instante sus padres tuvieron que decidir rápidamente un nuevo nombre para poder llevar a cabo el bautizo: «No Christian no que tiene que ser santo y claro mis padres se quedaron ahí… que no sabían que hacer», señalaba.

Entonces se les ocurrió la idea de como su padre se llamaba Juan Carlos, incluir el nombre Carlos antes del de Christian para acabar así con todos los problemas: «Carlos Christian y así se quedó», explicaba el presentador. Todo esto sucedía tras la gran noticia de la renovación del programa de Mediaset, al haber experimentado una tendencia al alza.