Tito Álvarez (Élite Taxi): “La Generalitat hará lo que nos salga de los cojones”

Tito Álvarez asegura tener a la Generalitat bajo control El líder sindical se enorgullece de la huelga

OKDIARIO habló con Tito Álvarez, organizador de los sindicatos de taxistas que han organizado la huelga y portavoz de Élite Taxi, justo cuando terminó la asamblea de Barcelona que dio luz verde al levantamiento (o tregua) de los paros. Entre otras cosas, el líder sindical aseguró tener controlada a la Generalitat y promete seguir dando guerra a partir de septiembre.

OKDIARIO: Las Comunidades Autónomas no quieren las competencias sobre las licencias de VTC. ¿Qué os parece?

TITO: Si las Comunidades Autónomas no quieren las competencias, porque no quieren el marrón, entonces lo que harán es habilitarlas para que puedan regular. Y, no sé, a lo mejor les tienen que poner días de fiestas. O no sé. Aquí, en la Generalitat, con la capacidad de presión que tenemos van a hacer lo que nos salga de los cojones. Y si no, ya saben lo que hay.

OKDIARIO: Se te ve convencido… Y orgulloso.

TITO: Sí. Estoy muy orgulloso. Ya no tenemos presión. Nos hemos retirado en la cresta de la ola para no mostrar debilidad, y ha ido todo perfecto. Ahora tendremos que presionar para el Decreto y luego a trabajar con los grupos políticos.

OKDIARIO: Grupos políticos como el PP o Ciudadanos. ¿Qué esperáis de ellos?

TITO: Yo creo que el PP nos tiene que apoyar en esto.

OKDIARIO: ¿Esperáis reproches después de la huelga?

TITO: Todo esto ha sido algo muy bonito. Asambleario. Nadie nos puede echar nada en cara nada, sobre todo a mí, porque yo me he estado partiendo aquí el alma y al final no he tomado ninguna decisión. Cuando algo es asambleario y se acepta lo que diga la mayoría, es algo limpio y transparente. Además del taxi, ¿quién se atreve a hacer esto?.

OKDIARIO: ¿Ha habido diferentes opiniones a la hora de decidir si se levantaba o no la huelga en la asamblea del miércoles?

TITO: Hemos levantado la huelga en Barcelona con un 90% de apoyo. Aquí no hay dudas. Era un miedo que teníamos, que hubiera mucha diferencia de opinión. Pero no. Ahora a currar en agosto, y en la última semana del mes seguiré luchando en el Congreso.

OKDIARIO: Y, ¿qué planes tenéis ahora los sindicatos?

TITO: La primera semana de septiembre hemos quedado las organizaciones nacionales para fijar la hoja de ruta para el mes de septiembre, para presionar de verdad.

OKDIARIO: Por cierto, ¿rechazasteis un plan en el que se ‘salvaban’ sólo los taxistas catalanes?

TITO: Sólo te digo que para nosotros el Taxi de España somos uno. Unos luchan más que otros, pero somos uno. Pero bueno, eso pasa en las mejores familias.