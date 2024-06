El restaurante español Disfrutar, ubicado en Barcelona, ha sido nombrado este jueves en Las Vegas como el mejor del mundo durante la celebración de la gala The World’s 50 Best Restaurants. Los chefs encargados del establecimiento son: Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas.

Con el recibimiento del premio, Disfrutar ha tomado el relevo al restaurante peruano Central, galardonado como el mejor restaurante del mundo en 2023, mientras que el vasco Asador Etxebarri se ha quedado con el segundo puesto y el madrileño DiverXO, con el cuarto lugar.

BREAKING: Disfrutar in #Barcelona claims the No.1 spot in The World’s 50 Best Restaurants 2024, sponsored by S.Pellegrino & Acqua Panna! Congratulations to Oriol, Eduard, Mateu and the entire team! #Worlds50Best @Sanpellegrino @DisfrutarBCN pic.twitter.com/1KWuYym3oJ

