Soy americano y vivo en España: la regla nº1 que he aprendido cuando quiero ir a comer a un buen restaurante

Salir a comer en España es una de esas cosas que parece fácil, pero no lo es tanto. El mercado crece, los locales cambian y las opciones se multiplican. Al final, el plan se convierte en un pequeño desafío: buscar en Google Maps, abrir TikTok, mirar fotos, revisar comentarios… un proceso que se repite cada vez que intentas acertar con un sitio nuevo.

Sin embargo, según un americano que vive en España, hay una forma más sencilla de decidir si merece la pena entrar o no en un restaurante. La respuesta no está en listados ni en preguntar a amigos locales, sino en algo mucho más curioso que, curiosamente tiene sentido.

La regla nº1 para elegir un buen restaurante en España, según un americano

Nick, conocido en redes como @spainwithnick, es un creador de contenido estadounidense que vive en España desde hace tiempo. En TikTok tiene 22.000 seguidores y suele mostrar la parte más cotidiana del país: comidas típicas, manías locales y choques culturales que en Estados Unidos ni se plantean, pero aquí forman parte del día a día.

En uno de sus vídeos repasa cinco cosas que ha aprendido viviendo en España, y una responde directamente a la duda eterna de turistas y locales: dónde comer.

Nick lo resume así: «si quiero buena comida sólo tengo que buscar los sitios donde van la policía y los camioneros».

La frase suena simple, pero tiene sentido. La policía y los camioneros pasan media vida comiendo fuera. Necesitan platos abundantes, precios asequibles y rapidez. Cuando están sus coches aparcados delante de un bar de carretera o de un restaurante, lo más seguro es que allí dentro se cocina bien. No buscan locales de moda, buscan comer de verdad, con las tres b.

Estos sitios suelen apostar por menús del día, comida casera y un ambiente familiar que no pretende impresionar a nadie. Entran, comen, pagan y siguen con su jornada. Si ellos repiten, es porque el sitio vale la pena.

Para muchos extranjeros, esta señal se convierte en un salvavidas cuando intentan evitar trampas para turistas.

Qué otras cosas ha aprendido este americano en España

El vídeo de Nick también recoge otras costumbres que cualquiera que viva aquí termina aprendiendo. Algunas chocan al principio, pero luego encajan con naturalidad.

La paella nunca se come por la noche y jamás lleva chorizo.

nunca se come por la noche y jamás lleva chorizo. En muchos restaurantes, el fregadero suele estar al fondo, a la derecha.

Cuando llamas al telefonillo y te preguntan «¿quién es?», basta con contestar «yo». Y te abren.

Quedar con alguien no significa que ya estés saliendo. Puedes decir «ahora llego» mientras sigues en tu piso.

El vídeo tiene más de 5 mil me gusta y supera los 300 comentarios. Muchos son de risa y de apoyo. Entre ellos aparece un «jajajajaja no sé quién te está enseñando pero está haciendo un trabajo maravilloso», otro que suelta el clásico truco del portal: «te chivo otro: llama al telefonillo y cuando digan: quién es?, tú contestas siempre YO, y si quieres ser más exquisito añades ABRE».

También le dicen «eres totalmente español», y alguno bromea con que «es un espía y está pasando información a los estadounidenses, nos conoce demasiado bien».