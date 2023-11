El mejor atún rojo salvaje está en Tarifa y lo pesca una pequeña empresa familiar

El respeto al mar está impreso en el ADN JC Mackintosh, una pequeña empresa familiar con sede en Tarifa (Cádiz) que se dedica a la captura del atún rojo, de una manera muy especial. «Sólo necesitamos un hombre, un anzuelo y un atún», detalla Daniel Mackintosh, patrón de barco, hijo del fundador y pescador desde 2016. «Venimos de la pesca deportiva, llevamos décadas teniendo este hobby, pero desde 2008 –con la veda del atún– decidimos hacer una inversión y convertir la pasión por la pesca deportiva en nuestra profesión», añade.

Y así, de este modo tan natural, nace JC Mackintosh, la primera pyme pesquera española que consigue el prestigioso certificado de sostenibilidad Marine Stewardship Council (MSC), una etiqueta eco con sello azul que acredita el respeto por el entorno marítimo y que la capacita a viajar a los mercados internacionales más exigentes como el resto de España, EEUU o Emiratos Árabes, entre otros. Una apuesta por el cuidado del medio ambiente que va más allá de ese certificado, pues Banco Santander ha reconocido esta empresa como Pyme del Año en la provincia de Cádiz en la última edición de los Premios Pymes que organiza junto a la Cámara de Comercio.

Juan Carlos Mackintosh, fundador de JC Mackintosh, por su parte, destaca que «una de las cosas que nos hace diferente al resto es que cuando salimos al mar siempre salimos a por calidad y nunca pensamos en cantidad. Siempre pescamos bajo pedido, nunca sobrepescamos, y con procesos artesanales».

Y es que este tipo de atún, bien lo saben los paladares más exigentes que acuden a los restaurantes de la costa de Cádiz y de todo el mundo, es uno de los más celebrados por los comensales que se sientan a la mesa. La calidad del atún rojo, pescado por esta pyme de Tarifa, tiene excelencia en la calidad, precisamente por su procedimiento a la hora de capturarlos, conocido como los ‘Cinco Pasos de JC Mackintosh’.

Así son los ‘Cinco Pasos de JC Mackintosh’

«Con nuestro protocolo el atún no sufre. Primero le tiramos una descarga eléctrica por el mismo sedal y le damos muerte cerebral –a través de la técnica japonesa de sacrificio Ike Jime– para que deje de sufrir. Lo desangramos con mangueras de agua salada que viene del mar directamente, lo pasamos al eviscerado y lo ponemos directamente a la piscina de agua nieve», explica Daniel.

«Todo ese proceso lo hacemos uno a uno y al momento. De este modo, la carne no se tensa y no tiene sangre, y al no tenerla, no huele. Y así es como conseguimos el mejor atún del mundo», apunta.

Sobre la persecución permanente de la calidad, Juan Carlos detalla que quizá el secreto de su éxito a la hora de proveer a los restaurantes de todo el mundo del mejor atún rojo, una explosión total en la boca cuando se degusta, esté en «que no nos vale todo, no vale el pescar, salir a la mar y pescar todo lo que podamos. Nuestra filosofía siempre ha sido que la calidad está antes que la cantidad».

Su filosofía: primar la calidad siempre sobre la cantidad

La apuesta de esta pyme gaditana por la naturaleza, la biodiversidad y el respeto por el mar ha tenido su reconocimiento, como decíamos, como Pyme del Año por Banco Santander junto a la Cámara de Comercio. Este reconocimiento, además, es sólo un paso más en la estrecha relación que tienen la entidad financiera y JC Mackintosh. Y es que, tal como explica el empresario, «para nosotros diría que Banco Santander es todo» porque «sin su apoyo, sin su financiación y sin su apuesta por nuestros proyectos, no lo hubiéramos llevado a cabo».

Un apoyo que forma parte del compromiso de Banco Santander con un colectivo, el de las pymes, que conforma el 99% del tejido empresarial español y es el principal creador de empleo. Por ello, desde hace años, la entidad está impulsando todo tipo de medidas, como programas específicos de financiación y asesoramiento o ayudar a las pymes en el impulso a la internacionalización pasando por la digitalización.

Banco Santander apoya el día a día de más de cuatro millones de pymes con los que cuenta como clientes, apostando por este colectivo como sustento de la economía española. De hecho, la entidad ha sido reconocida como Mejor banco para las Pymes en Europa Occidental en los premios «Awards for Excellence» de Euromoney 2023.

Un proyecto que impulsa la economía local y cuida del entorno

En este momento, la metodología Mackintosh de pesca de atún rojo le ha valido un lugar privilegiado en el mercado a nivel internacional. Los atunes pescados se envían frescos en un plazo de 24 horas a destino España y en 48 horas a fuera de nuestras fronteras. En esto, JC Mackintosh tiene sobre saliente, ya que su protocolo de pesca garantiza el mantenimiento de una especie, la del atún rojo del Atlántico, que lleva años en peligro por la alarmante sobrepesca.

Y es que gracias a empresas como las de Juan Carlos y Daniel se está recuperando la abundancia de esta especie en el Estrecho de Gibraltar y se está contribuyendo a hacer más sostenible la zona, desde el punto de vista ambiental, económico y laboral. «Mi máxima», termina empresario de Cádiz, «siempre ha sido, y espero que mi hijo continúe, primar la calidad sobre la cantidad, así como preservar el entorno y esa riqueza que tenemos en el Estrecho de Gibraltar, que es el atún rojo».

