Es el postre invernal en Galicia, pero ni se te ocurra pedirlo en el resto de España: no entienden la combinación

La gastronomía de Galicia es una de las más especiales de España y, gracias a ella, se conservan platos que en el resto del país sólo fueron famosos en la posguerra. Por ejemplo, en lo referido a los postres los gallegos guardan un secreto entre sus fogones.

Cuando llega el frío es el momento de los dulces más tradicionales, y en Galicia preparan uno con dos ingredientes que en el resto de España es más extraño ver juntos: las castañas cocidas con leche.

Es un plato sencillo, ligado al otoño y al invierno, y muy especial en los hogares gallegos, especialmente en Lugo. La clave está en la mezcla entre el sabor dulce y terroso de la castaña con la cremosidad de la leche.

El dulce con raíces en Galicia, que no tienen en el resto de España

Las castañas han sido históricamente un alimento esencial en Galicia, especialmente en épocas difíciles. Y es que, durante siglos, ayudaron a muchas familias a sobrevivir cuando los recursos eran escasos.

Por eso es habitual encontrar castañas en muchos platos de la cocina tradicional gallega. Pero en lo referido a este postre donde tiene más fama es en Lugo.

Aunque hay muchas formas de preparar castañas, en esta provincia se consolidaron cocidas con leche como un postre de invierno.

La receta aprovecha la temporada otoñal, cuando las castañas frescas comienzan a aparecer en el mercado, y transforma este fruto en un plato dulce, reconfortante y lleno de significado cultural.

A qué saben las castañas cocidas con leche: el mejor postre gallego

Las castañas con leche destacan por tener un sabor suave, dulce y natural. La combinación de la cremosidad de la leche con la textura de las castañas crea un postre sencillo, pero muy reconfortante, ideal para los meses fríos.

Además, este dulce tiene otra ventaja para los amantes de los postres: no está reservado exclusivamente para el final de las comidas. En Galicia, también se hace en el desayuno o para merendar.

La parte negativa es que es difícil probar las castañas cocidas con leche durante todo el año. Lo habitual es empezar a comerlas en otoño y dejar de hacerlo con el final del invierno.

Otras comidas que en Galicia siempre se relacionan con el invierno

Las castañas cocidas con leche no son el único alimento que en Galicia está vinculado al frío y al invierno. En el mundo de las verduras, otro buen ejemplo son los grelos. De hecho, están protegidos y tienen indicación geográfica.

El grelo procede de la planta Brassica rapa, perteneciente a la familia de las crucíferas o brasicáceas. Aunque su origen se sitúa en Asia y en la cuenca mediterránea, es en Galicia donde ha encontrado un territorio ideal para desarrollarse.

Se trata de una planta herbácea bienal, resistente a las inclemencias meteorológicas y de cultivo sencillo, lo que ha favorecido su implantación histórica en el campo gallego.

De la planta se aprovechan distintas partes, pero especialmente la raíz, los tallos y las hojas. Las hojas jóvenes se conocen como nabizas y se recolectan entre octubre y diciembre.