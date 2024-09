Se ha hecho viral en toda España: el local de desayunos de Valencia que reinventa los ‘Manolitos’

Muchos no son capaces de ponerse manos a la obra si antes no han desayunado. Por suerte, en Valencia eso no es un problema. La capital del Turia cuenta con algunos de los mejores locales para empezar el día con el estómago lleno.

Valencia ha conseguido un gran prestigio gastronómico gracias a sus almuerzos, pero también destaca por los increíbles desayunos. Los hay de todo tipo, pero una de sus pastelerías se ha hecho famosa en toda España.

De entre todos los locales ideales para pegar el primer mordisco del día, hay uno que ha destacado sobre el resto. Está a tres pasos de la estación del Norte y a dos minutos del Ayuntamiento. Sus dulces son tan espectaculares que se han hecho virales en redes sociales.

El mejor local para desayunar en Valencia

La pastelería Ioan se ha convertido en un punto de referencia para todos los valencianos. Cuenta con dos locales: uno en Torrente y, el más famoso, en Valencia.

La pastelería ha conseguido en muy poco tiempo convertirse en el mejor local para desayunar en la capital del Turia gracias a la viralización en redes sociales.

Su secreto consiste en mezclar dulces tradicionales de todas partes del mundo con rellenos que jamás podrías imaginar. Por ejemplo, puedes combinar la masa de un cruasán con el sabor de un kinder.

Otro de sus grandes trucos para conquistar al personal son los rellenos de pistacho y de tarta de queso. Además, elabora platos típicos de otras latitudes, como los clásicos panetones italianos.

El secreto del éxito del mejor bar de desayunos valenciano

El producto estrella, que hace que todas las mañanas la pastelería Ioan tenga una cola en la puerta son los Ionets: una versión propia de los Manolitos, esos cruasanes pequeños que han triunfado por toda España.

Su otro producto principal son las Donas. Un donut de elaboración propia y con masa rellena de todo tipo de productos. Por ejemplo, el más básico contiene crema y sólo cuesta tres euros.

Para los más atrevidos hay otras especialidades como las Donas de pistacho, de Nutella o grandes paquetes glaseados y productos XXL. Prácticamente tienen cualquier tipo de pastel que se te antoje.

La pastelería está abierta desde las ocho de la mañana en el número dos de la calle Bailén. Es decir, desde el local se ve la estación del Norte y en menos de un minuto puedes estar en la plaza del Ayuntamiento.

Sin embargo, otro de los grandes éxitos de Ioan es haberse adaptado perfectamente al siglo XXI. Tiene su propia tienda en línea para que compres sus productos estés donde estés.