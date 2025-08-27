Este es el mejor restaurante de carretera de Salamanca, pero nadie es capaz de recordar su nombre

Hay locales que destacan por tener décadas de historia, pero en Salamanca hay un restaurante de carretera que llama la atención por estar ubicado en un pueblo minúsculo: Ivanrey.

Hablamos del restaurante de carretera Hermanos Moreno, que está ubicado junto a la antigua N-620 en Ivanrey, un pueblo de sólo 66 habitantes censados. Aun así, esto no les ha servido como excusa para no convertirse en el mejor establecimiento de su estilo en Salamanca.

Lo más curioso es que si pasas por la zona en coche y preguntas por la dirección de este restaurante de carretera, nadie va a saber a qué te refieres. Los clientes de toda la vida lo llaman de otra manera.

El restaurante de carretera más aclamado de Salamanca

El restaurante Hermanos Moreno abrió sus puertas en 1970, por lo que ya cuenta con casi medio siglo de historia. Aun así, sus clientes todavía no se han aprendido el nombre.

Casi 50 años después de su fundación, la misma familia sigue regentando el restaurante de carretera; ahora en manos de Damián Moreno, el pequeño de los hermanos, que lo regenta junto a su mujer, María Jesús.

No obstante, nadie lo llama por el nombre oficial y que aparece en sus toldos. La realidad es que todos lo conocen como Los pollos o por La Justa, en honor a su especialidad (el pollo a la leña) y a su fundadora, Justa Martín.

Por qué todo el mundo recomienda este restaurante de carretera

Resulta extraño que un restaurante de carretera en un pueblo de sólo 66 habitantes haya ganado tanta fama, pero la realidad es que merece la pena desviarse dos minutos para probarlo.

La clave está en la parrilla. El menú no tiene modernidades ni platos de gustación, pero gira en torno al pollo y al cordero asado a la leña de encina. Una receta casera que ha evolucionado generación tras generación.

Pese a la calidad del producto, por menos de 15 euros ya te puedes ir muy bien comido, ya que puedes disfrutar de un menú completo con carne, ensalada, bebida y postres. Como te decimos, no vas a toparte con florituras, pero sí con un sabor auténtico y raciones generosas.

Por ejemplo, el pollo a la leña es su plato estrella, ya que consiguen que quede muy jugoso por dentro y crujiente por fuera. Eso hace que la gente de los pueblos cercanos hasta lo pida para llevar.

Aproximadamente puedes disfrutar de su plato principal por 13,50 euros, y si prefieres la versión de cordero el precio sube a los 18 euros, pero todos destacan por su sabor.

Las críticas al restaurante ‘Hermanos Moreno’ de Ivanrey

Hay veces que un restaurante se hace viral por algo extraño de su menú, pero todas las reseñas del restaurante de carretera Hermanos Moreno dejan claro que el pollo asado es excepcional.

«Excelente opción para comer. Especializado en pollo asado. Muy buena relación calidad precio. Se sabe a lo que se va y lo que ofrecen merece la pena», resumía un cliente.

Otro comensal opinaba en la misma línea: «Que se puede decir más de este local de culto del buen pollo y cordero a la brasa. Es genial, maravilloso. Con cuatro o cinco platos, y una muy buena elaboración el resultado es de matrícula de honor».