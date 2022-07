Si se asoman a la web de la Agencia Española de Meteorología —que es como la de la Real Academia de la Lengua para todos aquellos que queremos saber el tiempo que vamos a sufrir—, verán que, en la capital, les esperan unos días de temperaturas que, en las horas centrales, no van a bajar de 38 grados. Teniendo en cuenta que, además, no se espera ni una triste tormentita de verano, la sensación de bochorno y de que se puede fallecer a pellizcos en cualquier momento va a estar omnipresente. Así las cosas, vamos a proponerles cinco planes al fresco para no morir de calor en Madrid.

Disfrutar del cine de verano de La Bombilla

Pocos planes saben más a infancia —para los que tenemos unos añitos, sobre todo— que un cine de verano. El del parque de La Bombilla, junto a la ermita de San Antonio de la Florida, es el más veterano de la ciudad y es toda una gozada con sus dos salas, su bar y su precio popular, 5.50 euros. No se puede pasar comida, aunque si son algo disimulados no les pondrán problema si quieren echar al bolso un bocata. La diferencia térmica con respecto a otras zonas de Madrid es abismal.

Comer junto al lago de Casa de Campo

La Casa de Campo es un pulmón verde natural de nuestra ciudad, y por la noche todavía es mucho más agradable si, lo que quieren, es huir de manera natural del calor abrasador. De día o con la luna en lo alto, Villa Verbena es un espacio ideal para gozar de la boscosa belleza del entorno. Bien sea en su terraza o en el precioso cenador de madera y cristal, este tándem singular del hostel The Hat Madrid y el grupo Triciclo pone en valor su excepcional producto a través de una cocina concebida para realzarlo y asegurar su máximo disfrute.

Pasarlo bien en los chorros de Madrid Río

Como no todo va a ser gastar, también traemos un plan gratuito, económico y divertido. Después de estar cerrados durante dos temporadas por la pandemia, los chorros de la llamada playa de Madrid Río vuelven a estar operativos para que los madrileños y los visitantes puedan refrescarse. Aquí sí está permitido el baño —no en otros sitios, como el Juan Carlos I, donde la gente se dedica a correr por las fuentes de suelo—, con programas desde las 9.00 y hasta las 21.00 horas.

Cañas junto al Retiro en las terrazas de Berlanga

José Luis García Berlanga, uno de los arroceros más insignes de la ciudad, tiene la suerte de contar con un magnífico local enfrente del Retiro. Y cuenta no con una, sino con dos terrazas, con formato non-stop y ubicaciones singulares. Su terraza pionera es la de Menéndez Pelayo, y cuenta con otra en la espalda, en Lope de Rueda. En ambas puedes tomar el aperitivo, almorzar, disfrutar del tardeo, cenar o disfrutar de una copa o de uno de sus cócteles en el horario más noctámbulo.

Un buen brunch en Malasaña

Con estas temperaturas, apetece estar en lugares frescos y comer algo más ligero en las horas centrales. Por eso, puede ser buena idea disfrutar de un brunch, esa comida de horario peculiar, heredada de los británicos finos que, en los días libres de su servicio, disfrutaban de bocados fríos y elaborados con anterioridad. De los clásicos huevos benedictinos, hemos pasado a un amplio abanico de opciones en el que caben toda clase de platos. Si uno es entusiasta de esta fórmula, se alegrará de saber que hace muy poco ha abierto en Madrid Brunchit, una cadena especializada en este tipo de comidas de origen malagueño. Una cosa que está muy bien es que no hace falta reserva. Tostadas de aguacate, hamburguesas, tortillas… todo está rico y con una buena materia prima.