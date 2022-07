Cinco chiringuitos finos para un verano sibarita

Los chiringuitos, como todo en este mundo consagrado al dios Mammón y al disfrute, han experimentado un singular desarrollo en las últimas décadas. Aunque predominan los espacios informales que son más kioscos que enclaves gastronómicos, el nivel culinario de muchos de estos espacios los convierte en una suerte de restaurantes exquisitamente decorados a pie de playa, que lo único que permiten es ir al personal como está en la playa: o sea, hecho un cuadro. Y es que a pie de mar (u océano) nadie está guapo si ha pasado la jornada entre arena y salitre. Dicho esto, y porque hay que comer bien siempre aunque no se esté favorecido, hoy les traemos cinco chiringuitos de bien distribuidos por nuestra geografía para comer de auténtica fábula y disfrutar del ambiente más selecto.

SLVJ Marbella

La Benabola mola, y el imparable grupo SLVJ, que arrasa en no pocos países (incluido España) acaba de abrir un espectacular beach club en el que también se puede disfrutar de su desenfadada cocina japonesa (aunque muy cuidada), de cócteles de autor muy bien ejecutados al son de espectáculos variados y de una decoración sorprendente y exquisita, del estilo de otras sucursales, pero con el espíritu playero y marbellí bien presenta. Tiene una piscina para los privados, pero la divertidísima ducha de la mano de mono, sosteniendo media naranja que pueden usar todos los clientes, promete acaparar la mayoría de los seflies realizados en la zona.

BĪCHI Ínsula Beach

Les traigo un dos en uno en Formentera, la más pequeña de las islas Pitiusas, un enclave que cada vez se está poniendo mejor y que resulta un remanso de paz para los que no quieran el mismo nivel de jaleo que impera en su hermana mayor, Ibiza. BĪCHI son dos pop ups dedicados a la alta cocina japonesa ubicados en el interior de dos restaurantes de la isla, Ca Na Joana e Ínsula Beach. Al frente de ambos encontramos al chef David González, un canarión que abe tratar al exquisito pescado y marisco que le llega a diario de las lonjas más fetén de la península para recrear platos nipones desde el respeto, pero también con una creatividad en la que caben guiños a su tierra y a la cultura culinaria balear. En Ca Na Joana, el pop up está dentro de un restaurante, pero BĪCHI Ínsula Beach sí que es un chiringuito al uso con similar fórmula de éxito. No se pierdan los poke bowls, las ostras, los nigiris (como el de pez mantequilla con paté de trufa blanca o el de guanciale con caviar), los uramakis ni los temakis.

Lobito de Mar Marbella

Cuando sea mayor, quiero ser como este rey Midas de la cocina, que convierte en oro todo lo que toca y ha entendido a la perfección dónde está el money sin desvirtuar sin reírse del personal, detalle muy de agradecer (aunque no son locales especialmente baratos). Sus locales Lobito ofrecen lo mejor del Mediterráneo, y la sucursal de Marbella es la más fiel al espíritu de chiringuito para el chef. En el bulevar dedicado a Alfonso de Hohenlohe encontramos de lo mejorcito de la zona, con un interiorismo a la altura de la zona. Imprescindibles los espetos, claro.

Salt Restaurant & Beach Club

Si hay un sitio molón de playa en Barcelona, este es Salt Restaurant & Beach Club, del hotel W Barcelona, que puede presumir de sus increíbles vistas de la Ciudad Condal. Dispone de su propio beach club, para todos aquellos que quieran pasar un buen día de playa. Pero la experiencia mejor es comer o cenar en su espectacular terraza, cuya oferta culinaria está protagonizada por tapas, estupendos arroces y cócteles muy bien ejecutados.

Zensa Denia

Es increíble la paz que da el mero hecho de contemplar la prístina blancura de este enclave de la Marina de Denia. Tiene su propia piscina y una desenfadada carta, ideal para comer algo ligero o para compartir. A este sitio es mucho mejor venir en grupo y disfrutar de la exquisitez del ambiente, de la mediterránea decoración y de los sofás y camas balinesas. También hay una zona lounge en el puerto.