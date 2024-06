De Paco: «Este año el turismo de la Comunidad de Madrid generará el 8,5% del PIB regional»

Mariano de Paco, consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, ha sacado pecho por el modelo de éxito alrededor del turismo que tiene la región. «Madrid está posicionándose como un destino internacional de referencia, tanto por su calidad como por su propuesta basada en la cultura, el patrimonio, el ocio y las compras. El turismo en la Comunidad de Madrid genera el 8% del PIB regional y este año esperamos que llegue al 8,5%», ha destacado en su intervención durante las IV Jornadas OKTURISMO, el evento anual de referencia en el sector que se celebra este jueves en el Hotel Intercontinental de Madrid.

De Paco, además, ha agradecido a OKDIARIO la organización de este espacio dedicado al turismo donde los diferentes agentes sociales «podemos explicar nuestras prioridades y líneas de trabajo en materia de política turística en el corto, medio y largo plazo» porque, ha detallado, «el turismo es una de las grandes fortalezas de la Comunidad de Madrid».

«Un ámbito de liderazgo que desde el Gobierno regional impulsamos en constante diálogo y colaboración con el sector. Y este es un elemento especialmente importante de nuestra política. El sector privado y el sector público están de la mano construyendo juntos un modelo turístico», ha añadido.

Madrid, destino internacional de referencia

En la misma, línea, ha señalado De Paco, «Madrid está desarrollando un modelo turístico de éxito, posicionándose como un destino internacional de referencia, tanto por su calidad como por su propuesta basada en la cultura, el patrimonio, el ocio y las compras».

Esta afirmación está avalada por las cifras del sector del turismo en la Comunidad de Madrid. Datos que, según el consejero del ramo, «son abrumadores». En 2023 vinieron a la región 14,5 millones de turistas a disfrutar de la región, los cuales hacen «un gasto que impacta directamente en nuestro PIB».

El turismo en la Comunidad de Madrid genera el 8% del PIB regional, lo que se traduce en más de 21.000 millones de euros, y aporta alrededor de 250.000 puestos de trabajo. «La previsión para 2024 es que llegue incluso al 8,5%», ha añadido. Ha llamado la atención De Paco sobre un hecho curioso. Ha explicado que en 2023 se recibieron prácticamente el mismo número de turistas que en 2019, sin embargo, «el gasto el pasado año aumentó un 27,5%».

Además de estos datos, el consejero de Turismo madrileño ha hecho referencia al informe Estudio de Impacto Económico del Turismo sobre la Economía y el Empleo de la Comunidad de Madrid, realizado con Exceltur. «Esa asociación a la que el Gobierno central no hace caso, a la que no toma en cuenta cuando le dicen sus expertos que tomen en cuenta diferentes parámetros a la hora de hacer algunas regulaciones, etc. Pues nada, aquí no escuchamos a nadie, van con los ojos ciegos y sin escuchar, y creo que escuchar es fundamental», ha explicado.

«Vamos a volver a tener un año extraordinario»

Orgulloso, De Paco ha mostrado que las previsiones que desde la región tienen para el turismo para este 2024 son muy positivas. «Apuntan, además, a que este 2024 vamos a volver a tener un año extraordinario, ya que en el primer trimestre ha tenido un incremento del gasto turístico del 33,1%». «Y estos frutos», ha añadido, «son gracias a un modelo turístico del Gobierno regional basado en la rentabilidad y, sobre todo, en la calidad de la oferta».

Una oferta que, ha explicado, está basada en la atracción de un turista con capacidad de gasto e interés en la cultura, el ocio y las compras, «que es realmente lo que nosotros estamos ofreciendo». «Y estamos consolidando la propuesta de la Comunidad de Madrid como un destino vacacional con un modelo turístico ideal para cualquier momento del año. Es decir, se han roto esas fases en las que el turismo descendía de manera alarmante en Madrid, ya que ahora mismo está llena de turistas durante todo el año. Hemos trabajado en la descentralización de los flujos del turismo», ha apuntado.

Ha asegurado De Paco, además, que los mercados fundamentales para el turismo de la Comunidad de Madrid son EEUU, pero también México y Colombia. «Este éxito colectivo es la consecuencia, sin duda alguna, del trabajo y del esfuerzo de todos. Y ese ‘todos’ del que hablo, incluye especialmente al sector privado, del cual hemos ido de la mano en todo momento escuchando cuáles eran sus necesidades». Cree el consejero madrileño que «no hay mejor manera de gobernar que escuchar lo que necesitan aquellos para los que estás gobernando, porque nosotros estamos dando un servicio público, así que estamos escuchando al sector privado para construir unas políticas de avance y mejora».

«La estrategia de turismo ya está dando frutos»

Todas las políticas alrededor del turismo en la región se están articulando a través de Estrategia Turística de la Comunidad de Madrid 2023 – 2026. «Una estrategia que se ha hecho de la mano de 400 agentes y que pretende ordenar y sistematizar toda nuestra actividad» porque, ha argumentado, «hacemos muchísimas cosas y las hacemos en turismo, en deporte, ya que, como saben, en 2026 recibiremos felizmente a esa Fórmula 1 que todos deseamos tanto, y también las hacemos en cultura».

Es decir, en definitiva, ha comentado el consejero de Turismo, entre otros sectores,»la actividad es ingente y esa labor de ordenación que hemos comenzado en 2023 ya está dando sus frutos y, de hecho, nos promete un futuro muy prometedor».

«Madrid es, por tanto, líder y una gran locomotora de España. Esto lo dice, y lo ha dicho siempre nuestra presidenta Isabel Díaz Ayuso, sin la cual», ha expuesto De Paco, «todo esto de lo que yo estoy hablando sería imposible porque, sin la perspectiva de futuro de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y sin su capacidad de resistencia ante todos estos ataques externos que está sufriendo constantemente que busca debilitar esa fuerza de la que estamos haciendo gala, sería absolutamente imposible descubrir el talento, atraer la riqueza, crear estímulos y pensar en el interés general».