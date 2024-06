Inda: «Siempre apoyaré el turismo porque crea empleo, nos abre al mundo y es un gran motor económico»

Eduardo Inda, director de OKDIARIO, ha defendido el gran impacto que tiene el turismo en la economía española y en la generación de riqueza. «Desde OKDIARIO siempre vamos a apoyar el turismo porque genera dos millones de puestos de trabajo en España, y no vamos a promover que se robe el trabajo a la gente, y porque deja 200.000 millones de euros en nuestra economía», ha destacado en su intervención durante las IV Jornadas OKTURISMO, el evento anual de referencia en el sector que se celebra este jueves en el Hotel Intercontinental de Madrid.

Ha explicado que, cuando iba a las tertulias, «los contertulios de izquierdas siempre decían que el turismo era una actividad casi prehistórica, una actividad que casi debíamos exterminar porque dañaba el medio ambiente y era poco sostenible, esa palabra tan horrorosa y que tantas arcadas me produce cada vez que la escucho, y que nunca pronuncio». «En Baleares, sobre todo, recuerdo que decían que el turismo destroza el medio ambiente, pero no he visto nunca a los turistas echar chapapote a las playas ni a la arena o talar pinos, etc. En fin, el que contamina el medio ambiente es el Falcon de Pedro Sánchez», ha dicho.

«El que contamina es el Falcon de Sánchez»

Ha señalado Inda, en esta línea, que siempre argumenta lo mismo cuando discute sobre la demonización del turismo. «Debe ser una actividad tercermundista, pero España es uno de los cuatro países del mundo en número de turistas del mundo. El primero es un tal EEUU, con 100 millones de turistas al año, y no se puede decir que este país es bárbaro; el segundo somos nosotros, con 85 millones de turistas anuales. El tercero es Francia, con 70 millones de turistas, que no es un país de mierda, y el cuarto es Italia, con el patrimonio cultural más importante del mundo, cuna de la moda, la innovación y con un turismo muy potente», ha añadido.

Ante todo ello, ha expresado la defensa que desde OKDIARIO se hará siempre del turismo en España por el alto impacto positivo que tiene sobre la economía y, por ende, sobre el bienestar general. «Genera dos millones de puestos de trabajo en España, así que lo que no vamos a hacer es promover que se quite y se robe el trabajo a la gente», ha detallado. Y porque, además, ha apuntado Inda, «deja muchos millones de euros, 200.000 millones de euros en nuestra economía». «De hecho, buena parte del crecimiento económico del que presume Pedro Sánchez procede del turismo, ese turismo tan denostado por algunos miembros del PSOE, que se lo cuenten al Consell de Baleares, que tiene una oposición socialista, nacionalista y filoetarra que odia el turismo. Si por ellos fuera, no iría ni un solo turista», ha defendido.

«Seguiremos apoyando el turismo siempre porque crea mucho empleo y, además, nos abre al mundo, y es el gran motor económico que tenemos. Es verdad cuando dice Pedro Sánchez, y creo que es la única verdad que dice en todo el día, España está creciendo alrededor del 2,2%, un punto más que la media europea, pero hay varios factores que lo posibilitan, que es el turismo, en el cual Baleares y Madrid son clarísimamente máximos exponentes, y el otro son los fondos europeos, que son los que nos están dopando la economía y que el día que desaparezcan, sufriremos una caída importante», ha expuesto en su intervención.

La apertura de España al mundo

«El turismo jugó», explica Inda desde la tribuna, «un importante papel en los años 60 y 70, en la apertura de la España de la dictadura». «Sin turismo, en este momento seríamos poco menos que Corea del Norte, quizá hubiera seguido el dictador o el seguidor del dictador, y seríamos un país cerrado. El turismo nos abrió al mundo, hizo que hubiera una mezcolanza de cultura, de gente y un gran mestizaje. En Baleares se nota mucho, hay cantidad de hijos de suecos y mallorquines, de alemanes e ibicencos, de franceses y menorquines. Y ese mestizaje siempre es bueno», ha asegurado.

Ha recordado, además, que este sector turístico, tan atacado en este momento por ámbitos de la izquierda, fue el que «salvó la economía española en los momentos de posguerra, en los que teníamos para comer con dificultad, y momentos en los que las familias llegaban a fin de mes a duras penas».

Por tanto, ha insistido inda, desde OKDIARIO se va a apoyar el turismo. «Siempre voy a apoyar y respaldar que no haya límites al turismo. Esto de que hay que limitar al turismo, ¿qué pasa? Si tenemos una crisis de tres pares de narices, que la habrá, ¿también hay que seguir limitando el turismo?», se ha preguntado.

«Vamos a luchar contra todos aquellos que intentan poner puertas al campo, poner puertas al turismo. Hay que dejar que se regule solo y que venga aquí quien quiera, como ocurrió, por cierto, durante la pandemia», ha expresado.

«Ayuso fijó Madrid como la gran referencia internacional»

Tras ello, ha rememorado la época en la que gobernaba Armengol: «Cuando tú ibas a Mallorca, allí entonces gobernaba la presunta Francina Armengol, no podías comer en ningún sitio. Sin embargo, volvías a Madrid y podías comer en todas partes. Los fines de semana veíamos las calles de la ciudad llenas de gente y pobladas de franceses, por ejemplo. Paseabas por la calle y les escuchabas hablar. Aquel fenómeno provocó y construyó una auténtica bestia política, que es Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Ella nos hizo un país abierto y tolerante a los ojos de otros países, y fijó Madrid como la gran referencia a nivel internacional. Creo que Madrid es a Europa lo que en estos momentos es Miami a toda América».

Por último, Inda ha vuelto a mostrar su apoyo a un sector que es la niña bonita de la economía nacional: «Siempre con el turismo y siempre con los que generáis tanto valor, tanto trabajo y tanta riqueza para todos los españoles».