España quedó eliminada en las semifinales de la Eurocopa tras caer en la tanda de penaltis contra Italia en Wembley. Morata igualó el gol de Chiesa, pero la lotería de la pena máxima dio el pase a los transalpinos. Dani Olmo fue el mejor jugador del equipo nacional, pero erró su lanzamiento.

Unai Simón – NOTABLE

El nuevo santo de España. Capital para que el combinado nacional jugase estas semifinales, ya que hizo dos paradas en la tanda de penaltis contra Italia. Su posición adelantada le permitió dejar en nada muchos balones filtrados entre líneas de los italianos. La primera parada la tuvo que hacer a los 53 minutos tras un disparo raso de Chiesa. Poco pudo hacer en el tanto del delantero de la Juventus. Sostuvo a su equipo con dos buenas intervenciones. En la tanda comenzó parando el primer lanzamiento, pero luego no pudo atajar más.

Azpilicueta – BIEN

El capitán del Chelsea se ha hecho titular en el lateral derecho del equipo español. Su rendimiento ha sido espectacular desde que debutó ante Eslovaquia. Perfecto parando a Insigne. En los minutos finales fue sustituido por Marcos Llorente.

Eric García – SUFICIENTE

Vuelve a la titularidad tras ser suplente frente a Suiza. Una de las grandes novedades de la alineación. Le tocó bailar con la más fea, Immobile, y durante los primeros 45 minutos lo hizo muy bien. No tapó todo lo bien que debía el disparo de Chiesa. Tieso físicamente tuvo que ser sustituido por Pau Torres en el 109 de la prórroga.

Laporte – BIEN

El intocable de la defensa. Ha jugado todos los minutos de esta Eurocopa. Con Eric como nuevo socio estuvo correcto en la primera parte. Fue bien al corte en la jugada que terminó con gol de Chiesa.

Jordi Alba – NOTABLE

El segundo capitán de España sigue siendo el dueño del lateral izquierdo. Sólo comenzó en el banquillo ante Croacia en cuartos de final. Bien frenando a Chiesa durante los primeros 45 minutos. Le faltó ser más peligroso en ataque.

Busquets – BIEN

Peso pesado en la alineación de España. El hombre que da equilibrio al equipo español. Capitán. Casi todas las jugadas las comienza él. Se juega a su ritmo. Italia le frenó a base de faltas. En el segundo tiempo vio amarilla y justo después estuvo a punto de abrir el marcador con un disparo que se marchó alto por poco. Tiene que tener cuidado a la hora de perder balones en el medio. Fue sustituido en el descanso de la prórroga por Thiago.

Koke – SUFICIENTE

Fijo para Luis Enrique. Uno de los cerebros de España que ante Italia sufrió para conseguir estar cómodo. El combinado transalpino le tapó muy bien. No estuvo a gusto en ningún momento. Finalmente terminó cediendo su lugar en el campo a Rodri.

Pedri – NOTABLE

La gran revelación de esta Eurocopa. El canario es muy bueno y lo demuestra siempre que puede. Ante Italia vivió, posiblemente, el partido más importante de su corta carrera. A sus 18 años nada le afecta y volvió a rendir a un altísimo nivel. Clave en cuanto el balón pasaba al campo contrario. Con 1-0 en contra demostró carácter tirando de sus compañeros. Lo tiene todo. 56 pases sin fallar uno en los 90 minutos del tiempo reglamentario. Unos números impresionantes.

Ferran Torres – SUFICIENTE

El jugador del Manchester City volvió a ser titular tras no tener todos los espacios que su fútbol demanda contra Suiza en cuartos. Italia no le permitía desbordar por banda, lo que le hizo sufrir mucho. Tras el gol de Italia fue sustituido por Morata.

Dani Olmo – NOTABLE

Regresa a la titularidad en semifinales. Clave ante Croacia y Suiza. Tuvo la primera gran oportunidad del partido con un disparo centrado. En la primera parte fue el jugador más activo en ataque. Estuvo cerca de hacer la igualada con un disparo que se marchó por poco. Asistió con toda la clase del mundo a Morata para que el madrileño hiciese el empate. Tras un partido descomunal, falló el penalti en la tanda.

Oyarzabal – BIEN

La gran novedad del equipo español en estas semifinales. Luis Enrique apostó por el vasco y dejó en el banquillo a Morata. Le costó aparecer en ataque, pero se sacrificó en defensa. La segunda mitad la comenzó mucho más participativo. Se atrevió con un disparo lejano que paró Donnarumma. Su partido fue de menos a más. En el 70′ Luis Enrique le sustituyó por Gerard Moreno.

Morata – NOTABLE

Fue la gran ausencia del once titular. Entró en el segundo tiempo justo después de que Italia hiciese el 1-0. Tuvo una primera ocasión que no hizo buena por no darla de primeras, pero la segunda no la falló. Gran combinación con Dani Olmo y perfecta definición para poner las tablas de nuevo en el marcador y terminar haciendo el arquero ante el fondo de los aficionados españoles. Luego llegó la tanda de penaltis y falló.

Gerard Moreno – SUFICIENTE

Sin tener ninguna ocasión clara, se mostró muy activo en la banda. En la tanda de penaltis no falló.

Rodri – SUFICIENTE

Entró por Koke para refrescar un centro del campo que estaba sufriendo. Aportó equilibrio al juego español.

Marcos Llorente – BIEN

Entró en el 85′ de lateral derecho. Siempre cumple. Con todos cansados, sobre todos los italianos, su poderío físico apareció.

Thiago Alcántara – SUFICIENTE

Entró en el segundo tiempo de la prórroga por Busquets. No estuvo preciso. Metió su penalti.

Pau Torres – BIEN

Entró por Eric García. Cortó de tacón un balón tremendamente peligroso.

Luis Enrique – SUFICIENTE

Su apuesta revolucionaria en el once titular le salió mal. Dejó en el banquillo a Morata para dar entrada a Oyarzabal. También apostó por Eric García en el centro. Con 1-0 en contra reaccionó dando entrada a Morata y España consiguió ganar. La lotería de los penaltis dejó sin premio su gran trabajo.