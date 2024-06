Spalletti: «Todos quieren copiar a España»

Luciano Spalletti atendió a los medios de comunicación tras el encuentro que enfrentó a España e Italia en la Eurocopa de Alemania. El combinado transalpino se mostró inferior a los hombres de Luis de la Fuente hasta el punto de que el 1-0 final fue muy corto. Ahora, deberán ganar a Albania en la última jornada para asegurar su presencia en octavos.

«No hay dudas sobre que seguiremos el camino. Va a ser fácil convencer a los futbolistas. Nosotros recuperamos mal tras el cansancio y la importancia del torneo. Hubo demasiada diferencia en términos de frescura y brillantez. Si no tienes la misma forma física, no puedes hacer las mismas transiciones. Si estás limitado ante un rival con esta calidad, vas a perder lucidez y las posibilidades para reaccionar. Ellos tenían unas piernas muy rápidas más allá de las calidades técnicas. Los tiempos de reacción fueron diferentes y eso te lleva a ser víctima de las agresiones y a equivocarte en pases fáciles», comenzó el entrenador italiano.

Que continuó culpando sólo al físico de la derrota: «Había que recuperar más y proporcionar más días de recuperación. Dimos un día y medio y creíamos que era la decisión justa, pero hoy la diferencia fue mucho más ancha. Siempre fuimos muy largos, no recortamos espacios y nos crearon problemas más allá del resultado. No estábamos cortos, por lo que da igual perder tiempo. Sacamos muchos más balones largos, pero hubo demasiada prisa para jugar por detrás de la línea de la defensa. Nunca jugamos cortos y no fuimos fluidos. Nos quitaron el balón, volvimos al partido, pero siempre estaba en entredicho y nos equivocamos en muchos pases fáciles. No puedes fallar en eso. Tendremos que hablar de eso esta noche».

«Todos quieren copiar a España porque lleva mucho tiempo jugando un buen fútbol. Yo lo que tengo que hacer es tener las mismas armas. Cuando juegas contra estos equipos es difícil y luego hay que cambiar la mentalidad del equipo. No es un fútbol que me guste, por lo que es difícil enseñarlo. Yo no sé hacerlo. Intentar jugar el balón como lo hicimos en los dos últimos partidos es la única forma de hacerlo. Estábamos muy largos y no podíamos tener reacción. Esperaba poder hacer algo más, pero esto está condicionado por la forma, las piernas no respondían. Eso es lo que tenemos que arreglar», añadió.

Spalletti también habló de la diferencia de las dos selecciones: «Ellos fueron un equipo y nosotros no. Merecieron ganar más allá de la diferencia. Nosotros nunca logramos estar bien en el encuentro. No hicimos situaciones de juego correctas».

«Si regalas y unos futbolistas no dan la talla, se convierte en más complicado. Si hay un par de jugadores que no están en el encuentro para nada, van a construir su juego y sus posibilidades. Es evidente que fue todo el equipo más allá de lo que puede ser la prestación. Cuando intentamos tomar la iniciativa hubo reacciones previsibles y lentas. Los cambios nos permitieron presionar más y recuperar balones más arriba. Yo tenía que cambiar algo. Esto no fue por un par de jugadores», comentó.

