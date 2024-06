Qué manera de jugar al fútbol, De la Fuente

La España de Luis de la Fuente juega muy bien al fútbol. Esto es algo que debemos empezar a decir, porque es una grandísima verdad. Si ante Croacia dejó detalles muy a tener en cuenta, lo que le permitió presentar la candidatura a absolutamente todo, lo que hizo frente a Italia fue la confirmación de que no sabemos hasta dónde llegará este grupo, pero lo que es seguro es que competirá y dejará el pabellón nacional muy alto.

España dominó a Italia de principio a fin. El recital que dio el combinado dirigido por Luis de la Fuente fue absoluto y por ello hay que poner en valor lo que está haciendo un seleccionador que ha sido capaz de rescatar a la selección de un estilo de que era prisionera. Sí, un estilo que nos ha dado muchos éxitos. Un estilo que nos ha permitido vivir los mejores años de nuestras vidas futbolísticamente hablando, pero que también nos ha llevado a penar por demasiadas fases finales.

La España de Luis de la Fuente es otra cosa. Lo primero, es un equipo que sólo tiene un objetivo: ganar. Al final el fútbol va de eso. Los que hablan de hacerlo de una u otra manera, como por ejemplo Spalletti y su Italia, que en Gelsenkirchen más que bella fue muy dura, viven en una realidad en la que nosotros también estuvimos, sobre todo cuando perdíamos, y en la que no habita esta selección española.

Esta nueva España mira la portería rival sin complejos. Siendo directa y, sí, también jugando muy bien a la pelota. Y es que, es perfectamente compatible. Luis de la Fuente ha desechado el parabrisas de impotencia que la selección española mostró por última vez en Qatar para implantar un juego alegre, divertido y versátil. Y, sobre todo, para no ser prisioneros de absolutamente nada, sólo de la victoria. Y eso, por el momento, lo está consiguiendo. Dos de dos en esta Eurocopa, seis puntos y a octavos de final por la vía rápida y como primeros de grupo.

Cucurella, otro acierto de De la Fuente

Le llamaban loco. Le llamamos loco. Pero Luis de la Fuente cuando apostó por Marc Cucurella para ser el lateral izquierdo de España, tenía su motivo. Pocos le conocen como el riojano y el catalán está dejando claro en esta Eurocopa que tiene un gran potencial. Para los que dudábamos.

Si contra Croacia fue la sorpresa de la alineación y jugó un gran partido, frente a Italia fue la confirmación de que es el jefe del costado zurdo español. Hizo un partidazo para frenar a los italianos y se terminó viendo como la afición española coreó su hombre. Se lo ha ganado.

Este sí que es Nico

Otro que se marcó un auténtico partidazo. El jugador del Athletic fue traicionado por los nervios en su debut en la Eurocopa contra Croacia. No jugó mal, pero estuvo lejos de su mejor nivel. Unos días después, contra Italia, dio un verdadero recital por la banda izquierda. Hizo lo que quiso con la defensa rival y no metió gol porque el destino no quiso. De hecho, estrelló un balón en la escuadra que, de haber entrado, habría sido uno de los goles de este torneo continental.

Laporte ya no está de pretemporada

Llegó tarde y mal, por mucho que De la Fuente se empeñase en decir que no, no estaba bien físicamente. Su aventura por Arabia había jugado en su contra. Por ello, los técnicos de España le pusieron un plan especial que ha surtido el efecto deseado. Posiblemente, no iba a ser el titular contra Italia, pero las molestias de Nacho le llevaron al once y su rendimiento fue notable.

Las notas de España