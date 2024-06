Rodrigo: «Tenemos que usar el estilo que te lleve a ganar»

Rodrigo Hernández, segundo capitán de España, fue el encargado de atender a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará al combinado nacional contra Croacia. El combinado nacional busca empezar con buen pie su andadura en la Eurocopa de Alemania.

Rodrigo empezó hablando de Gvardiol: «Ha hecho un año fantástico. Iba a ser central y se ha adaptado al lateral. Por esa zona llegarán muchos de los peligros. Estarán avisados los que jueguen de extremos».

Sobre el partido, fue claro: «Nos conocemos muchos. Nos hemos enfrentado muchas veces. Estamos hablando de tres de los mejores centrocampistas del mundo, los que tiene Croacia, pero hay que centrarse en todo el equipo. Eso es lo más difícil de mañana. No tanto el rival, sino como compiten. Tienen jugadores veteranos y con experiencia. Debemos estar muy atentos si queremos ganar».

Rodrigo habló del vértigo: «Siempre es el mismo. Siempre hay nerviosismo para ver como va a responder el equipo. Nuestro principal objetivo es competir y demostrar que está para volver a ganar una Eurocopa. Tenemos que ser conscientes de lo que tenemos que hacer para ganar. Son torneos de momentos, hay que estar con la alerta y ser muy contundentes».

El jugador de España dio su punto de vista sobre el liderazgo: «A nadie le enseñan a ser así. En mi caso me he ido fijando y tanto Sergio Ramos como Busquets fueron dos buenos ejemplos. Un buen líder aparece cuando las cosas no van bien y el que intenta que nadie se baje del carro y rememos todos».

Sobre el peso de España, dio su punto de vista: «Vamos a por la cuarta Eurocopa. No me gustaría pensar en largo plazo. Tenemos que competir. Hay que ir paso a paso y ojalá alcanzar esa cima que ahora se ve lejos».

Rodrigo fue claro sobre los favoritismos: «Lo hemos demostrado. Competimos contra las grandes selecciones. Tengo la sensación de que nadie se quiere enfrentar a España y que somos muy complicados de ganar. Son torneos de momentos y el que lo lea mejor ganará».

El centrocampista también habló del estilo de España:»Tenemos que usar el estilo que te lleve a ganar. No entiendo de estilos. Cada rival es diferente. Te tienes que adaptar y ganar. Esa faceta será clave. Hay que apretarles y hacerles daños en la pedida, más que en la tenencia de la pelota».