Por qué Kylian Mbappé juega sin máscara ante España en la Eurocopa

Kylian Mbappé es la gran figura de Francia y amenaza a España para el partido de semifinales de la Eurocopa 2024. El ya jugador del Real Madrid lleva un gol en lo que va de torneo y hasta ahora había jugado todos los encuentros con una máscara en la cara, pero ante España no la portó. Esa fue la gran novedad en torno al jugador francés y tiene un motivo claro.

Mbappé sufrió un fuerte golpe en la nariz en el primer partido, motivo por el que llevaba una máscara en todos los partidos de Francia. Sin embargo, desde los servicios médicos, en consenso con el jugador, entendieron que este duelo ante España podía jugarlo ya sin esa protección y que existe seguridad en su nariz. La máscara servía de protección a Mbappé para que en cualquier lance del juego no le pudieran hacer daño o golpear en esa nariz, pero ahora ya no tiene ese miedo y ante España disputó el encuentro sin ella.

Además, desde Francia, especialmente su entrenador Didier Deschamps, se explicó que la máscara hacía peor a Kylian Mbappé, que le molestaba mucho y eso le provocaba un rendimiento peor. Incluso se llegó a explicar que le escocían los ojos con el sudor y además al jugador del Real Madrid se le vio especialmente incómodo con esa máscara, sobre todo en el encuentro de cuartos ante Portugal, donde se le vio desperado por ese motivo en varios lances del juego.

El problema de Mbappé con la nariz y el motivo por el que portó siempre una máscara excepto en este encuentro ante España viene desde el inicio de la Eurocopa. En concreto, durante ese primer encuentro de Francia en el torneo, Mbappé se fracturó la nariz tras sufrir un aparatoso golpe en su cara después de cabecear un centro de Griezmann en una falta lateral en los últimos minutos del partido ante Austria. Después de rematar, el francés impactó su rostro contra el hombro de Danso y se rompió la nariz.

Mbappé se quedó tendido en el suelo en ese momento y tuvieron que entrar las asistencias médicas para atenderle y frenar la hemorragia que sufría. El delantero intentó continuar jugando, pero le fue imposible y tuvo que ser sustituido en el descuento de un partido en el que Francia terminó ganando por la mínima. En el segundo duelo ante Holanda no jugó ningún minuto y desde entonces (tercer encuentro ante Polonia, octavos ante Bélgica y cuartos contra Portugal) ha sido titular siempre, aunque en el último encuentro de cuartos no disputó la prórroga al completo al no encontrarse bien.

La máscara de Mbappé

La Federación Francesa de Fútbol fue la primera en confirmar la fractura de nariz de Mbappé y que el futbolista jugaría el resto de la competición con una máscara, algo que finalmente no se ha cumplido. «Se fabricará una mascarilla para que el número 10 de la selección francesa pueda plantearse reanudar la competición tras un periodo dedicado al tratamiento», afirmó la federación del país galo en un comunicado publicado después de que el futbolista abandonara el hospital el día que se produjo el choque.

Para fabricar estas máscaras, se solía realizar un molde con la cara del jugador, pero últimamente también se viene utilizando la tecnología 3D. Primero se produce un escaneo de la cara del jugador para después tomar las medidas exactas que tienen que tener la máscara para que se acople a la cara al 100%. Los materiales con los que se fabrica suele ser polipropileno o la fibra de carbono y su peso no suele ser de más de 60 gramos.