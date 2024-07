A Pedro Sánchez le sale el tiro por la culata con la politización de la selección

A Pedro Sánchez le salió el tiro por la culata su intento por politizar la selección española. Todo lo planeado le salió mal. La recepción este lunes en La Moncloa a los campeones de la Eurocopa acabó por ser todo lo contrario a lo que querían en el Gobierno, que se encontró con la indiferencia de los futbolistas. Sánchez quería la foto con los campeones y la tuvo, pero por todo lo contrario a lo que había planeado.

No sólo fue Dani Carvajal. También otros tantos futbolistas pasaron olímpicamente de Pedro Sánchez, entre ellos Lamine Yamal, al que la izquierda no reprendió mediática como sí hizo con el jugador del Real Madrid. Como desveló OKDIARIO, los jugadores de la selección española fueron obligados a La Moncloa. No querían ir a la recepción con el presidente del Gobierno, pero la visita era un compromiso de la Federación Española de Fútbol.

La imagen fue la de unos futbolistas que no hicieron caso a Sánchez, ni le miraron y cumplieron sin más con el compromiso. Escucharon su discurso, algunos jugadores ni aplaudieron, dieron al presidente del Gobierno una camiseta conmemorativo por la cuarta Eurocopa sin ninguna alegría (todo lo contrario que con el Rey, al que aplaudieron en ese momento) y en el momento que Pedro Sánchez terminó su intervención, se fueron rápidamente del complejo de La Moncloa.

El presidente del Ejecutivo, que no ha sido un gran defensor de los intereses de la selección española, como demuestran sus pocas apariciones y actos que ha compartido durante todo este tiempo con el combinado masculino, se quiso subir a la ola de esta España cuando comprobó que las cosas iban bien. Sánchez pasó de no recibir a la selección española y mandar a representantes del Gobierno de menor cargo a los primeros (por ejemplo, el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes) a buscar la foto en la Eurocopa acudiendo al partido de cuartos ante la anfitriona Alemania y a la final en Berlín.

Con TVE dándole cobertura en esas dos visitas, Pedro Sánchez vio en la Eurocopa la forma de mejorar su deteriorada imagen y, sobre todo, como vía de escape ante todos los escándalos que le acechan. Cabe recordar que su primera visita al torneo coincidió con el día en el que su mujer, Begoña Gómez, fue a declarar al juzgado.

El Gobierno se sumó sin éxito a la ola de la selección española

La presencia de miembros del Gobierno de España en la Eurocopa fue aumentando en función de lo bien que le iba a la selección entrenada por Luis de la Fuente en la competición. Al principio la representación gubernamental en la Eurocopa quedó en manos de José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del CSD y secretario de Estado para el Deporte, una figura relevante, pero de menor cargo. O de Vicente del Bosque, presidente de la Comisión de Supervisión, Normalización y Representación que el Gobierno metió en la Federación Española de Fútbol.

Una vez que España pasó a las eliminatorias y la selección empezó a ilusionar con su fútbol y sus resultados, Pilar Alegría hizo acto de presencia en Alemania. La ministra de Deportes estuvo en todos los encuentros de las eliminatorias: ante Georgia en octavos, contra Alemania en cuartos, en las semifinales ante Francia y en la final contra Inglaterra.

Pedro Sánchez vio en la Eurocopa una oportunidad de sacar réditos políticos con la selección y acabó saliéndole el tiro por la culata. Le salió todo al revés. Entre otras cosas, lo que se recordará de la celebración, con miles de personas en las calles y con una alegría inmensa por el título, es la indiferencia con la que los campeones acudieron a la visita a La Moncloa. No se dejaron politizar y estuvieron incómodos con Pedro Sánchez. Fueron obligados y una vez allí mostraron unos gestos distantes.

Eso fue un golpe en la línea de este Gobierno, tan pendiente por la imagen pública. El Pedro Sánchez que buscó con la selección española mejorar su imagen fue el mismo Pedro Sánchez que acabó señalado en la celebración, también por la diferencia que existió con el Rey. Con el jefe del Estado, los jugadores campeones estuvieron contentos, alegres, participaron en una amena charla y le aplaudieron. Todo lo contrario a un Sánchez al que le salió bastante mal la estrategia de politizar la Eurocopa.