Nacho Fernández evitó aplaudir el discurso de Pedro Sánchez hasta en cinco ocasiones

Nacho Fernández, jugador de la selección española, evitó aplaudir hasta en cinco ocasiones a Pedro Sánchez en su discurso de felicitación por ganar la Eurocopa. El ya ex futbolista del Real Madrid pasó de las palabras del presidente del Gobierno y en ningún momento reaccionó a lo que decía Sánchez, que se llevó el desprecio de la inmensa mayoría de los jugadores de la selección española.

El discurso de Pedro Sánchez de felicitación a los ganadores de la Eurocopa fue interrumpido en cuatro ocasiones por aplausos. El Gobierno decidió meter a los hijos de empleados de Moncloa para que el presidente del Ejecutivo fuera agasajado, de ahí que hubiera momentos concretos de aplausos. Sin embargo, no todos los jugadores -que eran los protagonistas del recibimiento- aplaudieron a Sánchez. Todo lo contrario. Hubo varios que no lo hicieron y otros que cuando aplaudieron se notó que lo hacían por compromiso.

El que no aplaudió nunca, ninguna de esas veces, fue Nacho Fernández. El capitán del Real Madrid la pasada temporada permaneció inmóvil, sin inmutarse y con los brazos extendidos y las manos agarrados. No aplaudió ni una sóla de las palabras de un Pedro Sánchez que intentó apropiarse del éxito de la Eurocopa, pero no lo consiguió. Los jugadores de la selección le dieron un claro mensaje con sus gestos.

La actitud de Nacho Fernández con Pedro Sánchez fue en consonancia con la del resto de sus compañeros. Mientras los campeones de Europa estuvieron felices y alegres en la recepción con los Reyes de España en el Palacio de la Zarzuela o también con el alcalde José Luis Martínez-Almeida en el Ayuntamiento de Madrid, el comportamiento de todos ellos con Pedro Sánchez fue de tensión y semblante serio.

Los capitanes no querían ir a ver a Pedro Sánchez

Los capitanes de la selección española, especialmente Álvaro Morata y Rodrigo Hernández, mostraron su total indiferencia con Pedro Sánchez en el recibimiento de este lunes en el Palacio de La Moncloa tras ganar la Eurocopa. Los principales jugadores de España, máximos representantes del vestuario, no hicieron caso al discurso del presidente del Gobierno cuando hablaba.

Frente a la atención con la que escucharon al Rey Felipe VI unos minutos antes en el recibimiento por parte del jefe del Estado y su familia en el Palacio de la Zarzuela, los jugadores de España, y especialmente los capitanes (que fueron los que se colocaron más cerca de Sánchez) pasaron olímpicamente del presidente del Gobierno. Las caras fueron de compromiso, de estar allí porque había que estar, estando todos muy serios.

La imagen fue muy sonada. Mientras hablaba Sánchez, Morata miraba para un lado, Rodrigo al suelo y varios de sus compañeros igual. La indiferencia fue total y los futbolistas de la selección confirmaron con sus gestos que no querían estar ahí, como contó en exclusiva OKDIARIO este lunes. Los futbolistas no querían ir, pero la visita era un compromiso de la Federación Española de Fútbol y de su presidente, Pedro Rocha, que no quiere más problemas de los ya existentes con el Gobierno de España.

El recibimiento a los campeones de la Eurocopa en La Moncloa fue muy tenso. El futbolista que mejor lo representó fue Dani Carvajal, otro capitán de este equipo campeón, que dio la mano al presidente del Gobierno por compromiso y sin mirarle a la cara. Similar fue la actitud de jugadores como Joselu o Jesús Navas.