Sánchez recurre a los hijos de los empleados de Moncloa para que aplaudan su discurso ante la selección

La recepción de la selección española de fútbol en La Moncloa ha dejado varios momentos muy comentados. El Gobierno ha recurrido a los hijos de los propios trabajadores del complejo presidencial para acompañar el acto, presidido por Pedro Sánchez. Los menores han aplaudido entusiasmados a los jugadores mientras el presidente les daba la «enhorabuena» por el triunfo en la Eurocopa siendo ignorado por los protagonistas.

«Enhorabuena a cada uno de vosotros. Quiero, además, daros las gracias por dar la mejor versión de España, mostrar la capacidad de esfuerzo, de remontada, de sacrificio… y también de juego limpio y bonito. A veces, en el deporte, queda la sensación de que no gana el mejor, o de que se juega muy bien pero no se ganan torneos. En esta ocasión tenemos una selección que ha jugado de cine, y que además ha conseguido la cuarta Eurocopa», ha destacado Sánchez.

Muy comentado ha sido también el gesto de Daniel Carvajal en el saludo a Sánchez. El lateral derecho de la selección española ha saludado al presidente socialista con muy pocas ganas y sin apenas mirarle a los ojos. El futbolista del Real Madrid no simpatiza con el presidente del Gobierno y, aunque intentó disimilarlo con un breve saludo, con este gesto se demostró que, al igual que los capitanes de España, está muy descontento con el político del PSOE. Joselu tampoco le miró a la cara en el homenaje en La Moncloa.

Como ha publicado este periódico, los capitanes de la selección vetaron la presencia de Sánchez en el vestuario tras ganar a Alemania en cuartos de final de la Eurocopa. Los líderes del equipo, en una reunión previa al partido, mostraron su disconformidad a que Sánchez apareciera por el vestuario en la que fue la primera visita del presidente del Gobierno al torneo. «Que ni se le ocurra bajar al vestuario», dijeron tajantes a los emisarios de la Federación.

El presidente, al término del encuentro, no encontró la manera de bajar a hacerse la foto con los futbolistas de la selección porque no había nadie que le guiase hasta los vestuarios. Fue entonces cuando decidió dar por finalizada su presencia en Alemania y coger el Falcon para dormir esa misma noche en Bucarest (Rumanía), en visita oficial.

Todo lo contrario con el Rey

Antes de la recepción en La Moncloa, los campeones de Europa han sido recibidos por el Rey Felipe VI, con quien pasaron mucho más tiempo y con el compartieron buena sintonía y risas.

» Lograr en la fase final siete victorias consecutivas es algo que no se ha dado nunca. Me imagino que se os han pasado todo tipo de recuerdo e imágenes pero esto es un recuerdo de generaciones, es una generación mezclada que da a entender el futuro, gracias por vuestro esfuerzo, por jugar como jugais, no sólo técnicamente, sino con esa alegría, espero que de verdad lo disfrutéis. Gracias por lo que habéis regalado a España», ha celebrado el monarca, acompañado por Doña Letizia, además de la princesa Leonor y la infanta Sofía.