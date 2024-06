Modric: «¿Cómo me va a parar España? Hay que preguntarle a ellos»

Luka Modric atendió a los medios de comunicación desde la sala de prensa del Olímpico de Berlín en la previa del choque que medirá este sábado a Croacia y España. El capitán de la selección balcánica y jugador del Real Madrid analizó el duelo contra la selección española. «Hay que preguntarle a ellos, no sé qué quieren hacer», comentó el capitán croata sobre cómo cree que Luis de la Fuente habrá preparado el partido con él, la forma en la que intentará España pararle.

«No me gusta comparar generaciones diferentes. Era una generación especial. Esta está llena de talentos jóvenes. Tenemos jugadores con más experiencia. Tenemos buen equipo con gran talento», comentó Luka Modric sobre la Croacia de hace unos años, que entre otras cosas llegó a las semifinales de los dos últimos Mundiales, y la convocatoria que presenta ahora para esta Eurocopa de Alemania.

«Todos queremos jugar contra las grandes selecciones como España. Tenemos ganas de jugar este partido. Los conocemos bien. Los detalles van a ser importante. Hay que cuidarlos. Nunca nos aburrimos de jugar grandes partidos. Hemos demostrado que merecemos estar en lo alto del fútbol europeo. En la Eurocopa pasada no pudimos avanzar mucho, pero tenemos una gran confianza y esperamos llegar a hacer algo importante», explicó Luka Modric desde el Estadio Olímpico de Berlín, lugar de la final del torneo y donde se medirán España y Croacia este sábado.

Modric continuó explicando que «siempre he creído en mí mismo. Siempre he dicho si alguien me hubiera dado un papel para decir lo que quería hacer en mi carrera tendría miedo de poner todo lo que ha pasado. No me lo esperaba. En el Mundial de Alemania en este estadio hubo un ambiente espectacular. Espero que se repita mañana».

«Queremos dar nuestra mejor versión. Ser el caballo negro no nos importa. Si los demás son los favoritos podemos dar la sorpresa. No podemos cambiar esta imagen. La mayor fuerza de este equipo es la unidad. Todavía tenemos muchos jugadores que estuvieron en Qatar. Merecen estar aquí los nuevos jóvenes que han entrado. Ahora hay otros dando este paso. Estamos contentos de que Perisic haya vuelto», siguió analizando Modric.

Modric analiza el partido ante España

El jugador del Real Madrid volvió a analizar lo que su selección tendrá enfrente este sábado: «España es un equipo con mucho talento. En el pasado la base era el Madrid y el Barcelona, pero ahora es diferente y el seleccionador le está dando oportunidades a otros jugadores. España es una de las favoritas. Va a ser un partido muy difícil».

Modric también quiso hablar de la figura de Lamine Yamal, que se espera que sea titular en el duelo de este sábado en Berlín. «Lamine es un gran peligro de España, tiene un enorme potencial», comentó el jugador del Real Madrid, que analizó el tiempo que lleva en la selección de Croacia: «Casi 20 años de diferencia desde 2006. He mejorado como jugador en todos los ámbitos. Tengo más experiencia y ya está. Siempre es difícil hablar de mí mismo, siempre prefiero que los demás lo hagan».

«Es un grupo muy difícil, el más complicado del torneo. Lo sabemos. Pero estamos aquí para eso. Somos uno de los mejores equipos del mundo y podemos demostrarlo otra vez», concluyó Luka Modric.