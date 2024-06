Mikel Merino: «Todos confiamos en Luis de la Fuente»

Mikel Merino atendió a los medios de comunicación en el centro de prensa de la selección española en Donaueschingen para valorar los primeros días de España concentrados en su campo base en Alemania. La selección ya lleva cuatro días en el país germano y en tres días debutarán contra Croacia en el Olímpico de Berlín.

«Sin duda son uno de los mejores medios de Europa. Mucha calidad, con un futbol que pasa por ahí. Les gusta tener la pelota. Nunca sabes por donde puede ir un partido. Es un aspecto muy fuerte de ellos, lo pudimos ver en el último partido de la Nations. Si tienen tiempo para pensar tienen capacidad para mandar y hacerse con el partido», comenzó afirmando Mikel Merino en rueda de prensa.

Sobre Luis de la Fuente fue muy claro: «Nunca he sido fan de definir a personas con pocas palabras. Si algo he aprendido de Luis es que es una gran persona, siempre va de frente. Nunca te va a mentir, siempre va con la verdad. Te cuida y se preocupa por ti. Siempre lo entiendes si no juegas. Confiamos todos en él. Es una gozada tenerle como seleccionador».

«El tema del favoritismo siempre está encima de la mesa. España viene con la confianza de competir contra cualquiera, también cualquier te puede ganar. Tenemos que sentirnos realizados. No podemos conformarnos con dar un 90%. Ganar y perder puede depender de muchas cosas. Tenemos que valorar nuestro trabajo. Nos podemos ir satisfechos si lo damos todo», señaló el mediocentro de España.

Mikel Merino y el estilo

«Nos pide un poco lo mismo a todo. En cada posición busca algo distinto. Tenemos que centrarnos en tener un buen grupo, con una buena conexión. Donde todos nos sintamos participes. Dar el 100% si juegas, y apoyar al compañero si no juegas. Nos pide que seamos un equipo unido. El hecho de ser un equipo en estos torneos vale más que individualidades», dijo Mikel sobre lo que les pide Luis de la Fuente.

Sobre el estilo también se mojó: «Yo soy partidario de tener un estilo claro y al que puedas ser fiel. Pasa en esta selección por ser un equipo completo, que se pueda adaptar a diferentes entornos y a lo que pida el partido. España es un equipo que va a intentar ser protagonista con la pelota, pero si tenemos que salir en transición lo haremos. En 2024 te obligan a adaptarte».

Mikel Merino también valoró las palabras de Joselu en OKDIARIO sobre Modric: «Seguro que ese comentario iba en broma. Modric es un crack de nivel absoluto y que lleva muchos años. Nunca se va del partido. Está por encima de cualquier situación. Se hablará en el vestuario, donde presionarle y que le cuesta más, pero son cosas que se quedan dentro».

«Es una gozada para nosotros poder compartir una Eurocopa con cinco jugadores de la Real Sociedad. Habla muy bien del trabajo que se está haciendo en San Sebastián. Nos aguantamos un poquito», señaló el jugador de la Real Sociedad.

«La presión que tenemos es máxima. Somos un conjunto de gente que tiene mentalidad ganadora. Siempre que perdemos, en el vestuario nos cabreamos. Esa es la mayor de las presiones. La presión es buena. Si no la tienes siendo futbolista te has equivocado. El equipo está preparado. Vamos a ir a por esta Eurocopa con todo lo que tenemos», valoró Mikel Merino.

El jugador de la selección española culminó su comparecencia hablando de Lamine y Nico Williams: «Nos aportan muchísimo. Son dos piezas fundamentales en el fútbol español. Todos los niños les admiran por su desparpajo. Son maduros para gestionar la presión».