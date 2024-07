Lehmann y Alemania provocan a España: «Son una selección pequeña e inexperta, un equipo juvenil»

España se enfrenta este viernes a Alemania en cuartos de final de la Eurocopa y desde el país germano, el mítico portero Jens Lehmann ya ha comenzado a calentar el partido. El guardameta calificó a los de Luis de la Fuente como una «selección pequeña e inexperta» y «un equipo juvenil», a pesar de que es el único equipo del campeonato que ha ganado todos los partidos hasta la fecha.

Este encuentro entre alemanes y españoles ha sido calificado como una final anticipada, ya que ambas selecciones están consideradas como las dos mejores del campeonato. Tanto España como Alemania han demostrado estar a un nivel altísimo en este Europeo. Los locales sufrieron en su último partido contra Suiza y lograron un empate que les daba la primera plaza del grupo A gracias a un gol Niclas Fülkrug en el minuto 92.

Los de Nagelsmann también vienen desplegando un buen juego durante estos partidos y batieron a una dura Dinamarca con solvencia en octavos, mientras que España hizo lo propio con Georgia para confirmar el emparejamiento de cuartos entre las dos favoritas. Pero el hecho de ser la única selección que lo ha ganado todo, que sólo ha recibido un gol en cuatro partidos y ha sido en propia, la que mejor está jugando al fútbol y a la que todos temen, Lehmann considera que la Roja es «básicamente, como un equipo juvenil».

El ex portero de Alemania analizó el partido de cuartos de final en Welt TV y señaló que «España es una selección pequeña e inexperta; básicamente, como un equipo juvenil». «Es un equipo de jóvenes, porque tienen dos atletas muy jóvenes y no tienen mucha experiencia internacional. Empezando por el goleador y la defensa, interior y luego por el frente, Morata», añadió Jens Lehmann, que se metió hasta con la estatura de España (con 1,82 metros de media es el equipo más bajo del torneo junto a Inglaterra y Portugal).

Con Lehmann empezó todo

Estas declaraciones de Lehmann atizando a España no sorprenden en absoluto. Es lógico que el ex portero alemán no tenga en muy buena estima a la Roja, ya que era él quien defendía la portería de Alemania en 2008 cuando Fernando Torres le ganó la partida a Philipp Lahm y la picó por encima del entonces portero del Arsenal para anotar el gol que daría una Eurocopa a España 44 años después.

Torres vacunó a Lehmann aquel día, y por lo que parece el meta todavía tiene esa espinita clavada. Con él empezó todo. Aquel gol puso la primera piedra de la etapa más exitosa de la historia del fútbol español, ya que luego llegaría el Mundial 2010 y la Eurocopa 2012. Un triplete histórico que comenzó con el gol de El Niño a Lehmann.

Oyarzabal responde a Lehmann

Las palabras del guardameta en la televisión alemana llegaron hasta la concentración de la selección española. Oyarzabal respondió al ex portero, ahora comentarista, y dejó claro que no les afecta y se ven capaces de ganar a cualquiera: «Una opinión más. Respetable pero no compartida. Somos un grupo que forma un gran equipo. Lo que la gente opine tendrá sus razones. No nos influye y estamos tranquilos. Confiamos en nosotros mismos, sin venirnos arriba y sin menospreciar a nadie. Podemos ganarle a cualquiera».