De la Fuente: «Tenemos que sentirnos orgullosos de que España sea el mejor país del mundo»

Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará a España y Croacia en el estadio Olímpico de Berlín. La selección española arrancará el sueño de la cuarta Eurocopa ante un rival al que conoce perfectamente y contra el que se midió por última vez hace un año en la final de la Liga de Naciones que ganó el combinado nacional en Róterdam.

«El mensaje es una lectura más táctica futbolística, de cohesión, de trabajo de grupo. Individualmente, tenemos un trabajo superior. Poner el talento al servicio del equipo», comenzó Luis de la Fuente.

De la Fuente quiso cerrar el capítulo Laporte, que será baja: «Podría jugar mañana, pero no queremos arriesgar. Está bien, si por él hubiese sido podría jugar. Deberías estar ante Italia. No está lesionado. He decidido que no asumamos riesgos y no jugará por protección. Está perfectamente, está entregado y motivado. Es uno de los mejores jugadores en su posición».

«Esto es motivo de responsabilidad máxima. Es el reto más importante que he tenido hasta ahora. La dimensión de una Eurocopa trasciende otras. Conozco bien la situación y esto nos permite estar tranquilos. Tenemos una gran responsabilidad de nuestras manos», aseguró.

De la Fuente también habló de cómo está De la Fuente: «Estaría disponible y tiene muchas ganas de jugar, igual que todos. El equipo lo tenemos decidido. Veremos mañana si juega o no. Está preparadísimo para todo».

«Nos ponen en valor. Internamente, somos una gran selección y podemos competir por el máximo. Jugamos contra otra potencia mundial. Hay que estar muy bien y muy acertados. Tenemos potencial suficiente para corresponder esas expectativas», aseguró.

Sobre la desigualdad en la grada, donde España tendrá menos aficionados, fue claro: «Si hablan de la expectativa de 12.000 aficionados españoles es que la gente está enganchada. Nos cuesta ese sentimiento nacional. Es nuestra responsabilidad transmitirlo para que la gente se desplace. Hay que dar motivos para que nos sigan. Seguro que mañana hay un ambiente fantástico. En la Liga de Naciones los que fueron animaron de verdad».

«Estuvimos en la reunión de UEFA y nos lo explicaron. También Velasco Carballo. Sólo hay que competir de la manera que competimos. El fútbol es fútbol y nunca he jugado controlando nada. Sólo tendremos que tener cuidado y hacer nuestro trabajo. No vemos muchas tarjetas, pero no nos puede condicionar. Hay una máxima que decimos nosotros es que entramos once y salimos once», explicó sobre los árbitros.

De la Fuente habló sobre lo que les dijo Pedro Rocha, presidente de la Federación: «Rocha vino a darnos apoyo y calma. Es un lujo convivir en esta concentración. Vino a darnos cercanía y apoyo. No ha marcado ningún mínimo. Confía en los profesionales que trabajamos dentro de la expedición y que nos vamos a dejar la vida por un gran resultado».

«España es el mejor país del mundo. Nos falta sentirnos más orgullosos de lo que somos», aseguró el seleccionador nacional. Además, habló del papel de España: «Se trata de hacer el trabajo bien y competir. Terminar cada partido con la conciencia tranquila ¿Hasta dónde llegaremos? Estar en disposición de algo importante. Pelear por la final. Todos los demás los van a intentar. Cuando estoy contento al haber dado todo, no puedo dar más. Intentaremos llegar lo más lejos posible».

Sobre Lamine Yamal, habló de como le tienen que ayudar: «Lamine es especialmente joven. Tiene un talento que sólo tienen los elegidos. Es gente que entiende el juego y madura antes, tratamos de arroparle y darle naturalidad. Desde la humildad trabajará mucho más. Cuando baje la crítica será feroz. Tratamos de educarle, como en su club, en ese contexto. Son futbolistas especiales. Tienen ese toque que les hace diferentes. Me hubiera gustado que hubierais visto entrenar a Ferran y Ayoze. Todos dais por hecho que juegan Nico y Lamine. Si no juegan la sorpresa será para vosotros».

Por último, habló de como vive el día previo: «Responsabilidad, tranquilidad, es como me conocen mis jugadores. Afrontamos el partido con ilusión. Trabajamos durante 15 días de una manera excepcional. Lo hacemos con calma y con la convicción de que podemos hacer algo importante. Cambiar a estas alturas sería malo. He sido así ahora y hace diez años».