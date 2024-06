Ferran Torres, MVP ante Albania: «Cuando me pongo esta camiseta siento que juego por todo el país»

Ferran Torres fue elegido mejor jugador del encuentro que enfrentó a España contra Albania. El combinado nacional ganó por la mínima a los balcánicos para firmar un pleno con un gol del valenciano, que se estrenó en esta Eurocopa como titular y como goleador. Tras recibir este galardón, atendió a los medios de comunicación.

Ferran lo primero que hizo fue mostrar su felicidad: «Para mí siempre es un orgullo representar a mi país. Voy a aprovechar las oportunidades que me dé el mister, con goles, con asistencias, con trabajo… Lo más importante es ir a octavos con nueve de nueve».

«Siempre lo he tenido claro, quiero seguir haciendo historia con la selección, estar entre los máximos goleadores de la historia. No voy a parar hasta conseguirlo», añadió.

Ferran también comentó la jugada del gol y su entendimiento con Olmo: «Antes del partido lo había hablado con Dani Olmo, que me diera esos balones al espacio, cuando he visto que me la daba no me lo he pensado dos veces».

«Somos un equipazo, el míster nos tiene enchufados a todos y eso es lo más importante», continuó el jugador del Barcelona. «Fue una Eurocopa muy buena. Veía el fútbol de manera diferente ahora. Eso son palabras mayores y nosotros estamos haciendo nuestro camino. Ahora, a octavos. Hay que ir partido a partido y podemos soñar a lo grande», comentó sobre los recuerdos de la Eurocopa de 2008 con la que se empieza a comparar esta.

Ferran también puso en valor a la plantilla: «Esa es la clave de este equipo. Todos podemos ser titulares. Cualquier puede solucionar el partido. A veces es más importante la gente que sale del banquillo y así nos lo dice Luis de la Fuente».

Sobre su celebración del gol, explicó lo siguiente: «Ha sido por escuchar a la grada de España. Habría saltado con ellos a celebrarlo. Salió, he disfrutado, he defendido el escudo de España una vez más y ahora a por los octavos».

Además, sobre su rendimiento con España, no encontró explicación: «No sé qué me pasa. Defender a mi país, a mi familia, que me siento muy involucrado y cuando me pongo esta camiseta siento que juego por ellos». Por último, se mostró muy feliz de alcanzar a Telmo Zarra con 20 goles: «Es un orgullo y quiero más. Quiero estar entre los máximos goleadores de España».