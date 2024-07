España ya prepara la final de la Eurocopa en su campo base.

Día de resaca con mucha felicidad para España. El día después del pase a la final de la Eurocopa fue el del regreso al campamento base, el lugar donde la selección española lleva toda la concentración. Estarán allí hasta el domingo, es decir, más de un mes. El objetivo se ha conseguido y el equipo está en la final. Eso es lo más importante. Y a partir de este mismo miércoles se prepara el gran partido que se jugará en el Olímpico de Berlín el próximo domingo.

En este primer entrenamiento de España tras la victoria ante Francia en Múnich, han saltado al terreno de juego a hacer el entrenamiento los futbolistas que fueron suplentes en el encuentro del martes. Aquellos que no salieron de inicio en el duelo de semifinales se han ejercitado sobre el césped, con especial atención al toque de balón, aunque todo ello a un ritmo muy normal. Entre ellos se encuentran jugadores que serán titulares en la final, como Dani Carvajal o Robin Le Normand, pero que no jugaron ante Francia por estar sancionados.

Eso sí, Ayoze Pérez, que no jugó tampoco ante Francia, es el único que no se ha podido ejercitar. El futbolista del Betis no está lesionado, pero hay malas sensaciones en la concentración de España respecto a su físico. Desde los servicios médicos de la selección española van a hacer todo lo posible para que Ayoze pueda estar en la final, disponible para Luis de la Fuente, pero ellos mismos son pesimistas. Tampoco se ejercitó, como es lógico, Pedri, que está lesionado desde el encuentro ante Alemania.

Respecto a los jugadores titulares en la semifinal ante Francia, todos ellos se ejercitaron en el interior y con ejercicios de recuperación. El desgaste físico fue total en este exigente duelo ante la selección francesa y, además, muchos de ellos acumulan muchísimos minutos en sus piernas, tanto en la Eurocopa como en la temporada de clubes anterior.

Con todo ello, que España siga entrenándose en Alemania es la mejor de las noticias. Eso significa que sigue viva en el torneo y que ha llegado a la final. De ahí que haya un gran ambiente en los jugadores y en toda la expedición y con muchísimas ganas de jugar ese partido del próximo domingo en Berlín.

El camino a Berlín

Tras ganar a Francia, España disputará la final el próximo domingo 14 de julio en el Estadio Olímpico de Berlín, capital de Alemania. Este mítico campo es uno de los pocos que pueden decir que han albergado dos finales de Mundial (1974 y 2006), además de la cita de los Juegos Olímpicos de 1936 y la actual Eurocopa.