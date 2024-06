El caos con los octavos que afecta a España: sabrá su rival dos días después de jugar contra Albania

España ya ha cerrado su clasificación para los octavos de final de la Eurocopa como primera de grupo. Sin embargo, la selección deberá esperar para conocer a su rival hasta el último día de la fase de grupos. Los de Luis de la Fuente ya saben que jugarán en Colonia el próximo domingo 30 de junio, a las 21:00 horas. Pero no será hasta el día 26 –dos días después de medirse a Albania– cuando sepa quién será su rival, debido a que se medirá a uno de los cuatro mejores terceros de grupo y, hasta que no concluya la fase de grupos, no se podrá saber quiénes son los clasificados.

Lo único que sabe la selección de su partido de octavos es que será contra un tercero. En función de cuáles se clasifiquen, puesto que en octavos nadie puede enfrentarse a un rival de su mismo grupo, la UEFA cuenta con un total de 15 combinaciones posibles para distribuir a los terceros en el cuadro final de eliminatorias. Por ello, hay que esperar a que termine la fase de grupos para saber quiénes son los equipos que se meten en octavos como mejores terceros para ver qué equipo le toca a la selección.

Pese a que España juega contra Albania el próximo 24 de junio, no será hasta dos días después cuando conozca a su rival en los octavos de final. La selección perderá, de esta forma, dos días de los seis que tendrá de descanso para preparar lo que será un partido trascendental, mientras que, por ejemplo, Alemania lo conocerá unas horas después, al saber que jugará contra el segundo del grupo C.

Los equipos que figuran como posibles rivales de España serían los terceros clasificados de los grupos A, D, E y F. Se evitaría, por tanto, un posible enfrentamiento con Italia, Croacia o Albania y también medirse a un equipo del grupo C, el que forman Inglaterra, Dinamarca, Eslovenia y Serbia.

De cara a configurar el cuadro definitivo de octavos de final, hay un total de 15 combinaciones entre los mejores terceros. En tres de esas combinaciones, el rival sería el tercero del grupo de Alemania, es decir, Suiza, Escocia o Hungría, puesto que los anfitriones ya saben que serán segundos como mínimo. En otras dos, sería el tercero del grupo C, formado por Francia, Holanda, Austria y Polonia.

Pero el rival más probable de España en octavos saldría de los grupos E o F. En cinco de las combinaciones posibles, la selección se mediría al tercero del grupo E, en el que figuran Rumanía, Bélgica, Eslovaquia y Ucrania, y en otras cinco al del grupo F, el que forman Portugal, República Checa, Turquía y Georgia.

Esta serie de combinaciones hace que sea imposible saber cómo quedan configurada la siguiente ronda que no finalice la fase de grupos. Hasta que no se conozca la puntuación y diferencia de goles de todos los terceros de grupo, no se puede conocer quiénes serán los cuatro que acceden a la siguiente ronda y, por tanto, el rival de España en octavos de final.

Combinaciones para saber el rival de España en octavos