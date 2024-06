Nico Williams se suelta con España

Nico Williams confesó tras el partido ante Croacia que había jugado con muchos nervios. No pudo sacar su mejor versión, no estuvo fino. Ante Italia se quitó los nervios y la presión, y se soltó con España para hacer disfrutar a todo un país con su juego. Fue el MVP, decisivo en la victoria y demostró que es uno de los jugadores más determinantes de esta Eurocopa.

A sus 21 años, Nico Williams ganó en Gelsenkirchen su primer trofeo MVP en una Eurocopa. «Especialista en el uno contra uno», señalaba la UEFA en sus redes sociales. Y es que el extremo de la selección española es una realidad. Es intocable para Luis de la Fuente y es uno de los jugadores más peligrosos de esta Eurocopa.

El partido de Nico contra Italia fue prácticamente perfecto. Solamente le faltó el gol. Y lo mereció más que nadie. Y es que no lo hizo ante cualquier selección. Realizar el encuentro que hizo ante los de Spalletti tiene doble mérito. Estuvo presente en todas las jugadas de peligro de España y volvió loco a Di Lorenzo y a Bastoni.

Confesó Nico Williams en una entrevista tras la victoria a Croacia que estuvo muy nervioso durante todo el partido. La realidad es que no estuvo fino y no pudo desplegar su mejor juego. Era su debut con España en una Eurocopa y le pasó factura. Pero ante Italia se quitó esos nervios, se soltó sobre el campo y se mostró imparable.

Italia no pudo frenar a Nico Williams

El gol de España que clasificó a la selección española a octavos de final como primera de grupo nació en las botas de Nico Williams. Puso un centro perfecto desde la banda tras superar por enésima vez en el partido a su lateral, Morata la peinó, Donnarumma despejó y Calafiori la metió en su propia portería.

A Nico le faltó un gol ante Italia que mereció en varias ocasiones. Rozó la portería con un cabezazo entrando al área como un ‘9’ en el primer tiempo y estrelló en el larguero un disparo endiablado desde la frontal en la segunda parte. Italia terminó desesperada con el partido del jugador del Athletic, que en el uno para uno se mostró sobresaliente, superando a su par en numerosas veces para meterse en el área.

Fue sin duda uno de los mejores partidos de Nico Williams con España, por no decir el mejor. Demostró que puede ser uno de los mejores jugadores del mundo en el uno para uno. A este nivel, puede darle muchas cosas positivas a España. Tocó la pelota 35 veces, completó 17 pases de 18 intentados, dio ocho toques en el área rival, ganó cuatro veces la posesión de balón, creó cuatro ocasiones y disparó dos veces. En definitiva, hizo un partidazo ante Italia, se soltó con la selección española y demostró ser una estrella mundial.

Nico Williams se mostró muy feliz

El delantero del Athletic Club fue preguntado al término del partido sobre su actuación. Nico Williams destacó su felicidad por el éxito conseguido, puesto que España es primera de grupo y está en octavos tras jugar con los dos rivales más complicados de la primera fase: «Muy contento, me ha salido el partido redondo, el equipo ha trabajado como animales».

Sobre la buena imagen de España en el duelo ante Italia, Williams destacó que querían «encontrar sensaciones», algo que han conseguido. «Contra Croacia lo demostramos, que queríamos hacer algo grande en la Eurocopa. Y hoy, he sido Man of the Match (hombre del partido)», ha destacado el extremo de la selección.

«Sabíamos que el partido era muy difícil», ha señalado Williams sobre el duelo ante la Azzurra. El jugador español ha destacado que la selección de Spalletti tiene «un gran equipo» y mostró su alegría por haber conseguido llevarse los tres puntos. «Italia se junta muy bien, pero hemos aprovechado las ocasiones y nos hemos llevado la victoria», destacó.

«Me he encontrado increíble y mis compañeros me han dado esa confianza. Todo me ha salido bien. Posiblemente, es mi partido más completo y seguir ayudando al equipo», comentó. Sobre el escaparate que supone este partido, fue claro: «Estoy muy centrado en hacer una buena Eurocopa. Siempre sueñas con estos momentos. Esto va para toda la gente que ha confiado en mí».