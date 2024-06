Nico Williams: «Hemos trabajado como animales»

La selección española ya está en octavos de final de la Eurocopa 2024, tras su victoria ante Italia por 1-0, aunque fue un auténtico recital de los de Luis de la Fuente. Después del partidazo de España, atendió a los medios Nico Williams, uno de los grandes protagonistas del encuentro, puesto que fue el mejor futbolista del encuentro. De sus botas nació el único gol del encuentro, que fue marcado por el central Calafiori, en propia puerta.

El delantero del Athletic Club fue preguntado al término del partido sobre su actuación. Nico Williams destacó su felicidad por el éxito conseguido, puesto que España es primera de grupo y está en octavos tras jugar con los dos rivales más complicados de la primera fase: «Muy contento, me ha salido el partido redondo, el equipo ha trabajado como animales».

Sobre la buena imagen de España en el duelo ante Italia, Williams destacó que querían «encontrar sensaciones», algo que han conseguido. «Contra Croacia lo demostramos, que queríamos hacer algo grande en la Eurocopa. Y hoy, he sido Man of the Match (hombre del partido)», ha destacado el extremo de la selección.

«Sabíamos que el partido era muy difícil», ha señalado Williams sobre el duelo ante la Azzurra. El jugador español ha destacado que la selección de Spalletti tiene «un gran equipo» y mostró su alegría por haber conseguido llevarse los tres puntos. «Italia se junta muy bien, pero hemos aprovechado las ocasiones y nos hemos llevado la victoria», destacó.

También se pronunció sobre una de las grandes revelaciones del partido, Marc Cucurella, que sobresalió también en el duelo ante Italia y que fue un gran peligro para los italianos por la banda que ocupaban él y Nico Williams: «Me entiendo a las mil maravillas con Cucurella. Me ayuda mucho. El míster me pide que encare, que sea yo mismo y lo he podido demostrar».