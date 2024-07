Apoteósico: Luis de la Fuente cantó por Julio Iglesias en la celebración de la Eurocopa

Luis de la Fuente protagonizó uno de los grandes momentos de la celebración de España al cantar, en el escenario que se colocó en la plaza de Cibeles, por Julio Iglesias. El técnico campeón de la Eurocopa cogió el micrófono y junto a su gran amigo Patxi Salinas, también ex futbolista, entonó con grandeza Quijote, una de las canciones más internaciones de Julio Iglesias.

«Soy de aquellos que sueñan con la libertad, capitán de un velero que no tiene mar, soy de aquellos que viven buscando un lugar, soy quijote de un tiempo que no tiene edad», entonó Luis de la Fuente, gran seguidor de Julio Iglesias, el cantante español más internacional y también más querido.

La Federación, como organizadora de la fiesta más grande de la historia de España (más incluso que la del Mundial 2010 o las dos Eurocopas de 2008 y 2012), sorprendió a Luis de la Fuente con un emotivo momento. Hizo llamar al escenario a su gran amigo Patxi Salinas y con el que también fuera jugador del Athletic recordaron sus años en los que cantaban canciones, sobre todo de Julio Iglesias, el artista preferido de Luis de la Fuente.

«Y me gustan las gentes que son de verdad, ser bohemio, poeta y ser golfo me va, soy cantor de silencios que no vive en paz», continuó Luis de la Fuente a ritmo de Julio Iglesias para llegar al momento de más éxtasis. Y eso fue cuando llegaron al momento de la canción de Quijote que dice una frase que se resaltó por encima de todas: «Que presume de ser español donde va».

En ese momento, Luis de la Fuente entonó con más fuerza, demostrando su orgullo español. Y para finalizar este apoteósico momento, el técnico español imitó lo que hacía siempre Julio Iglesias en sus conciertos: golpear el suelo.

La selección española vivió una fiesta total, sin precedentes, en la plaza de Cibeles con una épica celebración en la que Álvaro Morata hizo de Pepe Reina presentando a sus compañeros uno por uno.