El zasca de Sémper a Díaz: «Está contra la corrupción pero mañana va a votar a favor de amnistiarla»

El portavoz nacional del PP y diputado en el Congreso, Borja Sémper, ha propinado un zasca a la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, a cuenta de la Ley de Amnistía, que este jueves saldrá adelante en el Congreso de los Diputados. «La corrupción es tan grave que erosiona la democracia», ha defendido Díaz, a lo que Sémper le ha respondido: «Es tan grave la corrupción que usted mañana va a votar a favor de amnistiarla».

Sumar votará a favor de la Ley de Amnistía que el Gobierno de Pedro Sánchez pactó con Junts y ERC para que la actual legislatura pudiera iniciarse tras las elecciones generales del 23 de julio. Yolanda Díaz votará, de esta forma, a favor de amnistiar delitos de corrupción como el de malversación, en favor de los dirigentes separatistas que fueron condenados en el Tribunal Supremo por este delito por el referéndum ilegal del 1-O.

Así se lo ha recordado Borja Sémper este miércoles durante la sesión de control al Gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. El portavoz del PP en la Cámara Baja, Miguel Tellado, le había realizado a Yolanda Díaz la siguiente pregunta: «¿Qué opina usted del indulto por delitos de corrupción?». Esta pregunta hacía alusión a la amnistía a los separatistas, aunque Díaz no ha hecho alusión alguna a esta medida de gracia.

«No voy a contribuir a este espectáculo y no lo voy a hacer, señor Tellado, porque la corrupción es demasiado grave en este país. Es tan grave como que la corrupción erosiona la democracia. Es tan grave como que la corrupción es lo que hace que la ciudadanía deje de confiar en las instituciones públicas», ha afirmado la líder de Sumar. «Le digo también que los aforamientos y los indultos por corrupción en España se tienen que acabar», ha apostillado.

Ante esta respuesta, Borja Sémper ha aprovechado su intervención posterior para responder a Yolanda Díaz recordando su apoyo a la amnistía. «Señora vicepresidenta Díaz, es tan grave la corrupción que usted mañana va a votar a favor de amnistiarla, fíjese lo grave que es», ha recalcado el dirigente del PP. La vicepresidenta segunda ha reaccionado ante esto haciendo aspavientos y negando con la cabeza desde su escaño. El resto de la bancada popular ha aplaudido con júbilo las palabras de Sémper.

«Conviene comenzar recordándole a este Gobierno, señora presidenta del Congreso y no quiero hacer su trabajo, que estamos en la sesión de control al Gobierno, no de control del Gobierno, a todo el mundo, que no es el Gobierno, porque todo el mundo sabemos identificar cuándo el PSOE pone el ventilador para embarrar la política española, porque se huele el miedo y la desesperación. Esta actitud degrada la política española, es cierto. Es lamentable la actitud del Gobierno en estas sesiones, pero esta actitud refuerza nuestra vocación de ser alternativa a ustedes para todos los españoles», ha enfatizado el diputado del PP.

«Silencio cómplice»

Por su parte, Miguel Tellado ha acusado a Sumar de mantener un «silencio cómplice» ante las «implicaciones» del PSOE con el caso Koldo, la trama de corrupción de comisiones irregulares para la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia. Tellado ha recordado que esta trama afecta a tres ministerios del Gobierno de Sánchez, concretamente al de Transporte, Sanidad e Interior, así como a dos gobiernos autonómicos socialistas en la pasada legislatura: Baleares y Canarias.

El portavoz del PP ha puntualizado que ninguno de los ministerios de Sumar está vinculado está vinculado a esta trama, aunque sí que ha pedido a Yolanda Díaz que «se aparte» y «no mantenga el silencio cómplice» con Pedro Sánchez durante estas semanas.

«Cuando creíamos que no podía haber nada más indigno que robar el dinero de los parados andaluces, casi 700 millones de euros, para gastárselo en droga, prostitución y mordidas en el caso ERE, el PSOE nos sorprende con el caso Koldo elevando el listón de la indignidad y de la desvergüenza», ha señalado Tellado durante su intervención.

Además, ha acusado a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de conocer el caso Koldo. «También conocía la trama y actuó igual que en el caso ERE, al igual que su jefe. Lo sabía y lo tapó», ha zanjado el portavoz del PP en el Congreso. Miguel Tellado se ha encargado de preguntar a Yolanda Díaz, aunque ha sido posteriormente Borja Sémper el que ha recordado su apoyo a la amnistía.