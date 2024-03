Miguel Tellado: «A Armengol le ha comido la lengua el gato y debe dimitir»

«Armengol debe dimitir». El portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, ha pedido, sin rodeos, en una entrevista a OKDIARIO, que la presidenta del Congreso de los Diputados se marche cuanto antes. Para Tellado, Francina Armengol «no es la digna presidenta que merece el Congreso». No puede seguir siendo -recuerda- «la tercera autoridad del Estado».

Armengol aparece salpicada por la compra fraudulenta de mascarillas inservibles cuando era presidenta de Baleares. Se pagaron 3,6 millones de euros por unas mascarillas que eran una estafa y por las que la trama Koldo se llevó comisiones ilegales. La investigación señala que Armengol sabía que las mascarillas eran inservibles antes de comprarlas. Su Gobierno autonómico las guardó en un almacén tres años sin reclamar el dinero.

El problema es mayúsculo para Pedro Sánchez. Armengol es diputada. Si dimite de la Presidencia del Congreso, ¿dónde iría? ¿Al Grupo Mixto, con Ábalos, para seguir aforada? ¿O a su casa sin aforamiento, que es lo que no ha hecho Ábalos?

Peor lo tiene Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. La memoria que ahora le falta para acordarse de la compra, por cuatro millones, de mascarillas a la trama Koldo con las mordidas incluidas. O del caso Tito Berni, que también salpica al Gobierno canario que él presidía. Torres no es diputado. Si Sánchez lo abandona y le hace dimitir se queda en la calle a merced de la Audiencia Nacional y de la UCO de la Guardia Civil.

Miguel Tellado reitera que en su vida ha visto a Koldo García ni ha hablado con él. Y se ríe: «No parece verosímil que fuéramos a hacer gestiones para librar a Armengol de sus responsabilidades penales». Pero de la mención suya que hace Koldo en una grabación, a Tellado lo que más le llama la atención es el «hecho preocupante de que Ábalos y Koldo se sabían investigados y escuchados por la Guardia Civil». Es decir, que alguien les dio un chivatazo.

PREGUNTA.- ¿Armengol debe dimitir cuanto antes?

RESPUESTA.- Sí. Creo que debería dimitir. Armengol no es la digna presidenta del Congreso. Es la tercera autoridad del país tras el Rey y el presidente del Gobierno. Sobre Armengol hay serias dudas de su participación en esta trama de corrupción. La responsabilidad de Armengol es por lo que hizo y por lo que no hizo. Le pedí esta semana explicaciones en la Junta de Portavoces y no ha querido darlas. Se esconde. Parece que le ha comido la lengua el gato. La tercera autoridad del país no puede estar bajo sospecha. Le está haciendo un daño tremendo a la institución. Además, es muy mala presidenta. Ha abandonado su papel moderador y de control de la normalidad del debate. Es la responsable de que en sede parlamentaria se insulte y se insidie a jueces, a magistrados y a periodistas. Le hemos pedido que aplique el reglamento, que la faculta para llamar al orden a quienes cometen ese tipo de insultos, insidias y ofensas y para retirar esas palabras del Diario de Sesiones. Pero Armengol se inhibe. Y se inhibe porque el PSOE le ha dicho que no se le ocurra llamar al orden a los independentistas. Ahora hay barra libre para el insulto en el Congreso. Cuando Armengol habla en nombre de la Cámara, habla en nombre de todos. Sin embargo, sus discursos son partidistas. Alguna vez he dicho, en tono jocoso, que Armengol es la ministra 23 de Pedro Sánchez. Ahora sabemos que, probablemente, era algo más y ha podido participar en tramas de corrupción con comisiones ilegales para el Partido Socialista y para personas muy cercanas a Pedro Sánchez. No es razonable que continúe en su puesto. Armengol debe dimitir.

P.- ¿Koldo contactó con usted para intentar que Marga Prohens no reclamara el dinero de las mascarillas?

R.- Es radicalmente falso. No he tenido ninguna relación con Koldo García. Ni reunión presencial, ni conversación telefónica. No lo conozco absolutamente de nada y ese contacto no lo ha habido. Es sorprendente que se pretenda incluir mi nombre en las investigaciones cuando cualquiera puede entender que no parece plausible que yo haya mediado para librar a Armengol de las responsabilidades penales en que que pueda haber incurrido con esa contratación ilegal y las mordidas. Creo que el PSOE está muy nervioso y que la aparición de mi nombre en las grabaciones de Koldo tiene que ver con un hecho tremendamente preocupante. Y es que, desde meses antes, Ábalos, Koldo y su entorno eran conocedores de que estaban siendo investigados y sabían que sus comunicaciones estaban intervenidas. Sabían que todo lo que hablaban estaba siendo escuchado por la Guardia Civil e intentaron meter al PP en algo que es, a todas luces, poco verosímil: que hiciéramos gestiones para que Armengol no responda ante la Justicia de los delitos que se investigan.

Ángel Víctor Torres

P.- Esta semana, en el Congreso, Ángel Víctor Torres ha responsabilizado de sus contrataciones a los funcionarios del Gobierno de Canarias. ¿Esto no es muy cobarde?

R.- Los políticos tienen que asumir sus responsabilidades. En el caso de Canarias sufrimos hace poco el escándalo similar del Tito Berni, donde diputados socialistas mediaban con empresas en determinadas instituciones públicas. Ahora se le añade este escándalo de las mascarillas con varias contrataciones bajo sospecha. Como Armengol en Baleares, se enfrenta, también, a una investigación por parte de Europa porque las mascarillas se sufragaron con fondos europeos. Por tanto, cuidado con las responsabilidades de este asunto, porque esto puede tener una dimensión mucho mayor de la que a primera vista pueda parecer.