El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido a derogar la Ley de Amnistía que el Gobierno de Pedro Sánchez ha pactado con los independentistas catalanes a cambio de su apoyo durante esta legislatura: «La respuesta es sí». Aun así, ha admitido que no cree que «se pueda invalidar la amnistía una vez que haya sido concedida» a los líderes secesionistas.

El líder popular ha expresado «la ley de amnistía es inconstitucional, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) no la va a validar». El que fuera presidente de la Xunta de Galicia ha expresado que espera que no haya que actuar a nivel político porque «quizá los propios tribunales hagan ese trabajo». Feijóo ha abundado que «va en contra de nuestros compromisos electorales, la igualdad de los ciudadanos» además de «contra los principios y el entendimiento de los derechos del PP».

Ahora bien, el jefe de filas del partido con sede en la madrileña calle de Génova ha dudado de los posibles efectos de una derogación de la medida de gracia. El dirigente del PP ha opinado que no significará que se pueda juzgar o devolver a la cárcel a los amnistiados «porque nuestro derecho penal es muy garantista». «Si alguien ha sido amnistiado, no lo he estudiado ni me corresponde a mí, pero no creo que se pueda invalidar su amnistía una vez que haya sido concedida», ha reflexionado.

Von der Leyen lo sigue «con interés»

Feijóo ha transmitido en una entrevista este martes en Onda Cero que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, sigue «con mucho interés lo que está haciendo el Gobierno y sus socios». Preguntado sobre si la política alemana también rechaza la amnistía, el presidente del PP español se ha limitado a contestar que «el partido lo tiene claro y ella es la candidata de nuestro partido».

El Partido Popular Europeo se reunió la pasada semana en Bucarest (Rumanía) para ratificar a Von der Leyen como su candidata a la presidencia de la Comisión Europea. En aquella reunión también se aprobó una resolución, como ha recordado Feijóo, «por unanimidad» en la que se resolvía en «favor del Estado de derecho, defendida por europarlamentarios del PP español». En ella, ha reconocido que no se entendía «que se puedan amnistiar delitos de corrupción, terrorismo o traición».

Ahora mismo, el político gallego ha convenido que no es el momento para que se pronuncie el Ejecutivo europeo, pero ha explicado que «una vez que el proyecto se convierta en ley, es obligación de la comisión ver si el texto va en contra de los tratados».

Además, Feijóo ha resaltado la importancia de la delegación española tras las elecciones europeas de junio, que «probablemente se convierta en la segunda fuerza». Por eso, ha detallado que «la presidenta del Parlamento y de la Comisión dependerán de lo que voten los europarlamentarios españoles».

«Bodrio jurídico»

El líder popular ha expresado que la Comisión de Venecia «no valida» la Ley de Amnistía. El presidente del primer partido del Congreso se ha referido al órgano asesor del Consejo de Europa que aporta asesoramiento jurídico a sus Estados miembros en cuestiones constitucionales. Feijóo ha argumentado que «ese borrador no informa la ley de amnistía que va a aprobarse en el Congreso». El texto «no estaba redactado como están ahora los delitos de terrorismo», ha ahondado el jefe de filas de los populares. «Si sometemos a la Comisión de Venecia el texto que circula en el Congreso, probablemente el informe preliminar sería distinto», ha sentenciado el dirigente del PP.

Por otra parte, ha reprochado al ministro de Justicia, Félix Bolaños, que «decía que la alta traición en ningún caso estaría en el texto» pero que «al final es evidente que todo lo que nos han dicho es otra mentira más». Feijóo ha etiquetado como «bodrio jurídico» la norma «que el Congreso va a aprobar». «Que un señor, por una ley de amnistía, se cargue el Código Penal, es un bodrio jurídico», ha incidido.

Además, considera que esta medida de gracia excede lo que permite el ordenamiento jurídico español. «La amnistía en aquellos países en los que la ley acredita que se puede aprobar es evidente que no vulnera la separación de poderes, pero si la amnistía se aprueba fuera del ordenamiento jurídico, creo que sí vulnera la separación de poderes», ha razonado el ex presidente de la Xunta de Galicia.