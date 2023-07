Vox volverá a votar hoy ‘no’ a López Miras y la repetición electoral planea sobre la Región de Murcia

Vox va a votar no a la investidura de Fernando López Miras como presidente de la Región de Murcia, según ha podido saber OKDIARIO, lo que abre la posibilidad de que se tengan que repetir las elecciones autonómicas. PP y Vox no han logrado alcanzar un acuerdo a tiempo, ambas formaciones se han mantenido firmes en sus posiciones, nadie se ha movido en las últimas 48 horas, por lo que el resultado en la segunda votación volverá a ser el mismo. A López Miras le bastaría en esta ocasión la abstención de Vox para ser investido, pero la formación liderada a nivel local por José Ángel Antelo no variará su no, de modo que el proceso no culminará de forma exitosa en una sesión que comienza a partir de las 11:00 horas en el Parlamento regional.

Tal y como expone el reglamento de la Asamblea Regional, si la investidura resulta fallida se abre un plazo de dos meses para que las distintas formaciones logren un acuerdo que evite ir a nuevas elecciones, un plazo que comenzó a contar el pasado viernes 7, por lo que la fecha límite es la del próximo 7 de septiembre. «Si transcurrido el plazo de dos meses desde la primera votación de investidura ningún candidato hubiera obtenido la confianza, el presidente de la Asamblea la disolverá, convocándose nuevas elecciones», reza el mencionado reglamento.

Durante este plazo de dos meses no hay límite a las investiduras que puedan proponerse, si bien es cierto que la aritmética sólo ofrece una solución realista, dada la holgada, pero sin mayoría absoluta, victoria del Partido Popular: un acuerdo con Vox bien para que estos voten sí o para que se abstengan en una segunda votación, permitiendo así un gobierno en solitario de López Miras.

Discrepancias

Hasta el momento, ninguna de las dos formaciones inmersas en las negociaciones ha variado sus planteamientos iniciales, que en el caso de los populares pasan por sellar un acuerdo programático con Vox y gobernar en solitario, mientras que Vox exige, para dar su plácet, entrar en el Ejecutivo autonómico ocupando un tercio del mismo, esto es, tres consejerías.

«Los votantes del Partido Popular no nos votaron para formar un Gobierno de coalición con Vox», sostuvo López Miras en la primera sesión de investidura, subrayando que le votaron a él y a un proyecto político «diferente al de Vox». Mientras, desde Vox, en voz de su portavoz en el Congreso nacional, Iván Espinosa de los Monteros, se subraya que «lo que no vamos a aceptar nunca son chantajes y menos de un gobierno liderado por una persona que ya nos engañó hacer cuatro años», y responsabilizan a López Miras de «poner a los murcianos al borde de una repetición electoral».

De esta forma, quedan por delante algo menos de dos meses para acercar posturas y alcanzar un acuerdo que desbloquee esta situación. En el PP se juega la baza de que los sondeos le son favorables ante la posibilidad de que los murcianos tengan que ir nuevamente a las urnas, creen que los ciudadanos señalarían en mayor medida a Vox como responsables de una eventual repetición electoral. Además, en la franquicia regional del PP en Murcia no hay fisuras en relación al criterio defendido por López Miras durante esta negociación, en contraste con lo sucedido en Extremadura, donde sí existió malestar ante los movimientos y las declaraciones que hizo María Guardiola durante su propia negociación con Vox. Por último, se acerca en el horizonte el 23J, fecha de los comicios nacionales y que dejará en stand by la negociación murciana hasta que pase. Por el momento, el Gobierno de Fernando López Miras se mantendrá en funciones.