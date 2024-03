Vox sobre la entrevista a Koldo: «Lo conocido es la punta del iceberg, el PSOE es una mafia»

El vicepresidente de Vox, Ignacio Garriga, ha reaccionado en nombre de la formación a la entrevista en exclusiva que publica este lunes OKDIARIO a Koldo García, señalado por la trama de corrupción en contratos de mascarillas. Según entienden Vox «no hay duda» de que lo conocido hasta ahora es la «punta del iceberg» y el escándalo salpica a las altas esferas del Gobierno y de la dirección del PSOE, tal y como apunta el ex asesor de José Luis Ábalos cuando habla de que Ferraz les ha usado «como cortafuegos».

«No tenemos ninguna duda de ello, entendemos al PSOE como una mafia que lleva chapoteando entre contratos, subvenciones y colocaciones a dedo desde su fundación, todo lo que pueda salir no es nuevo. La gravedad de todo ello es que el PSOE y toda su mafia se estaba enriqueciendo mientras los españoles se quedaban encerrados de manera ilegal en sus domicilios, teníamos que vivir con pena la muerte de nuestros familiares mientras el Partido Socialista se llenaba los bolsillos con sus corruptelas», ha indicado el vicepresidente de Vox sobre el caso Koldo.

Garriga ha señalado que «esto es gravísimo, y merece que caiga todo el peso de la ley por esta trama corrupta y mafiosa. Cada día que pasa salta un escándalo peor. Cuando no es la amnistía, es la trama corrupta de millones entregados a dedo. Y ha salido que el señor Illa estaba involucrado en otro contrato. Imagino que saldrá a anunciar que no se presenta a las elecciones catalanas.

«Estamos ante el PSOE de toda la vida, en su intento por ocultar la corrupción. Una mafia que no se rehabilita, y así seguirán. No hay un PSOE bueno, un PSOE de Lambán o Page, es una mafia que está dispuesta a todo con tal de mantenerse en el poder y acabar con lo que hemos recibido en herencia».

Amnistía, fresas y Marruecos

Sobre la aparición de fresas con hepatitis procedentes de Marruecos, Vox ha recordado que «nuestros agricultores están sometidos a grandes trabas burocráticas, a la vez que Sánchez, con dinero que saca a los trabajadores del campo y riega con dinero a Marruecos, permite que lleguen frutas regadas con aguas fecales. No podemos seguir permitiendo que nuestros agricultores compitan con esta desventaja».

«El PSOE ha demostrado que está al lado de quienes están en frente de nuestros agricultores», ha señalado Garriga, recordando que han exigido a la UE la prohibición de entrada de fresas de Marruecos en la Unión, así como un refuerzo de la vigilancia y controles en los puertos de España.

Por otra parte, ha recordado la amnistía pactada la semana pasada en el Congreso. «Qué facilidad tiene el PSOE de rodearse de terroristas. El PSOE se abraza a los separatistas catalanes, se pronunció en favor de los terroristas de Hamás y cuando puede suelta a terroristas en el País Vasco. Pero llegará el día en que se haga justicia. Cada paso que dan es un paso que les acerca al banquillo de acusados. Haremos todo los posible para que acaben ahí», ha señalado Garriga.

Ha iniciado la rueda de prensa recordando el «día triste» que se conmemora este lunes, 20 aniversario de los atentados terroristas del 11-M en Madrid. Garriga, además, ha recordado el ascenso de Chega! en las elecciones portuguesas, esperando que se cuente con ellos para formar gobierno.

Entrevista a Koldo

Se conoce mediáticamente como el caso Koldo ya que cuando se produjeron las detenciones, el pasado 20 de febrero, era la cara más conocida de las dos decenas de detenidos que se investigan en la trama de supuesta corrupción durante la pandemia. Pero el partido para el que trabajó Koldo García Izaguirre, el PSOE, muy rápidamente empezó a centrar los focos en el que fuera su jefe, el ex ministro de Transportes, Agenda Urbana y Movilidad José Luis Ábalos, en un intento fallido de crear con él un cortafuegos con el que proteger a otros dirigentes.

El PSOE, una semana después de la detención de Koldo García, exigió a todo un ex secretario de Organización del partido que entregase su acta de diputado en menos de 24 horas. Un gesto inédito que fue muy criticado tanto dentro como fuera de la formación, especialmente por las formas empleadas por la portavoz de la Ejecutiva Federal, Esther Peña. Ábalos, que no está siendo investigado y defiende que no era conocedor de nada de lo que ahora se ha destapado, decidió plantar cara a la dirección de Pedro Sánchez y se mantuvo en su escaño, aunque ahora en el Grupo Mixto, fuera de la bancada socialista. Cierra así más de cuatro décadas de militancia en un PSOE que ahora le ha abierto expediente de expulsión.

