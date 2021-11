El aviso lo lanzó la portavoz de Vox en el Congreso y previsible candidata por Andalucía, Macarena Olona: «El próximo Gobierno será con Vox o no será. Ha llegado el momento de gobernar». Pero la advertencia no se limitaría al futuro Ejecutivo andaluz que, según las encuestas, estará de nuevo presidido por Juanma Moreno a un paso de la mayoría absoluta. La formación de Santiago Abascal, que hasta ahora había limitado sus pactos a un mero apoyo externo para permitir la gobernabilidad, cambia de estrategia y exigirá entrar en todos los futuros gobiernos del PP, a nivel nacional, autonómico y municipal, a cambio de su apoyo.

En las generales, todas las encuestas confirman la tendencia: Pablo Casado lograría la mayoría absoluta gracias a Vox, partido que mantiene intacta su fuerza electoral. Según el último sondeo de Data10 para OKDIARIO, el PP tendría 128 escaños que, con los 52 de los de Abascal, serían suficientes para desalojar a Pedro Sánchez de La Moncloa. El cambio de ciclo, por tanto, parece un hecho y Vox quiere rentabilizar su papel en esta nueva etapa. Hasta ahora, los populares habían dado preferencia a Ciudadanos en sus pactos. Pero el desplome del partido de Inés Arrimadas parece inevitable, lo que altera por completo el eje de las futuras coaliciones.

Autonómicas

A nivel autonómico, los sondeos confirman también el espectacular auge del partido, favorecido por su electorado fiel, el trasvase de voto y su capacidad para movilizar a los abstencionistas.

El escenario más inmediato -y quizás laboratorio de ensayo de la nueva coalición- sería Andalucía, donde planea un posible adelanto electoral y donde las relaciones entre ambos partidos no atraviesan precisamente un momento dulce. La semana pasada, en plena crisis por la filtración del audio del vicepresidente andaluz Juan Marín, y tras amagarlo en varias ocasiones, Vox presentó una enmienda a la totalidad a los Presupuestos.

Los sondeos vaticinan un auge de los de Abascal en esta comunidad frente al desplome de Ciudadanos, lo que plantea la incógnita de qué partido será finalmente el que sume la mayoría con Moreno. Vox nunca han ocultado su interés en que los comicios se convoquen cuanto antes y se ha mostrado crítico con el «cumplimiento de las condiciones del pacto» por parte de PP y Ciudadanos. Ese pacto implica varias exigencias «prioritarias» para Vox, que tienen que ver fundamentalmente con el recorte de la administración «paralela», la eliminación de subvenciones a las asociaciones «ideológicas» de la violencia de género, la derogación de la Ley de «Memoria Democrática» o las medidas contra la inmigración ilegal y las okupaciones.

Otra comunidad en la que el PP podría aprovechar el impulso de Vox es Baleares, donde -según las encuestas publicadas por OKDIARIO- los populares estarían a punto de desbancar a la socialista Francina Armengol y sus socios podemitas y nacionalistas. El partido de Abascal experimenta también un auge espectacular en esta comunidad, según las previsiones demoscópicas.

En general, es esa una tendencia que se repite en el mapa autonómico y que condicionará los futuros pactos del PP, ante la incapacidad de sumar ya con Ciudadanos. En Castilla y León la formación ya sería tercera fuerza, según los sondeos, aunque los populares, en principio, podrían gobernar sin nadie más. En la Región de Murcia -según la encuesta del Cemop, realizada por la Universidad autonómica- el PP ganaría las elecciones y sumaría más escaños que PSOE y Podemos lo que, de entrada, permitiría prescindir de las sumas. De nuevo, Vox consolida su tendencia al alza.

Aunque en Vox siempre han amagado con exigir la entrada en los gobiernos que de ellos dependan, no es hasta ahora que consideran que ya están listos para hacerlo. De hecho, antes del pasado 4M, Rocío Monasterio, candidata en Madrid, ya aseguró: «Siempre estamos dispuestos a entrar a los gobiernos porque creemos que lo podemos hacer extraordinariamente bien». Esa expectativa siempre ha estado ahí, pero es ahora cuando en el partido creen que, si las urnas confirman su fuerza electoral y la aritmética lo permite, no habría motivo para no pedir ministerios y consejerías. La formación considera que ya dispone de cuadros suficientes y preparados, algo de lo que carecía en anteriores convocatorias electorales, sin experiencia institucional. Entiende, además, que entrar ahora en los gobiernos autonómicos les puede servir de plataforma ideal para demostrar solvencia de gestión, con vistas a las futuras generales en las que su voto volverá a ser determinante.