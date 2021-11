El PP ganaría las elecciones y podría gobernar con mayoría absoluta con el respaldo de Vox. Cuando este 10 de noviembre se cumplen dos años de la victoria del PSOE que permitió a Pedro Sánchez gobernar en coalición con Podemos, el electorado da la espalda a su gestión y sacaría a socialistas y comunistas del Consejo de Ministros. Según la encuesta electoral de Data10 para OKDIARIO, los de Pablo Casado obtendrían hoy 128 diputados y los Santiago Abascal, 52. Serían cuatro por encima de la mayoría absoluta.

El mapa electoral de España es hoy radicalmente distinto al que alumbraron las urnas hace dos años. Con la legislatura aún a mitad de recorrido, el PSOE se hunde de los 120 escaños que alcanzó a los 98 que la encuesta electoral de Data10 le pronostica. Los socialistas sólo serían la fuerza más votada en cuatro provincias: Barcelona, Sevilla, Huelva y Jaén.

Camino inverso es el que recorre el PP, que pasaría de los 91 escaños (contando los dos de Navarra +, candidatura que le representa en la Comunidad Foral) a los 128. Serían 37 diputados más en el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo. Una fuerza parlamentaria que sumada a los 52 escaños que la encuesta electoral otorga a Vox (la misma cifra que conquistó hace dos años) permitiría a Casado ser investido presidente del Gobierno si los de Abascal reeditan la estrategia que han desplegado en otras instituciones, como la Junta de Andalucía y la Comunidad o el Ayuntamiento de Madrid, donde los populares gobiernan sin necesidad de una mayoría absoluta propia.

Sin desgaste

El sondeo de Data10, realizado entre el 2 y el 4 de noviembre, en plena batalla por el poder orgánico del PP en Madrid, apenas detecta desgaste para los intereses de Casado. El PP retrocede un escaño respecto al sondeo de octubre, pero sería el partido más votado en 40 de las 52 provincias y su triunfo nacional estaría fundamentado, en primer lugar, en la gran fidelidad de sus votantes, la mayor de todos sus adversarios, ya que el 80% de los españoles que apostaron por Casado hace dos años volverían a hacerlo ahora. Además, el PP absorbería el 31% de los votos de Ciudadanos, el 15% de los de Vox y el 5% de los del PSOE.

Sánchez perdería casi el 30% de sus votantes de 2019, caída que paliaría ahora al cosechar el 7% de los que votaron a Podemos y el 3% de los que eligieron la papeleta de Ciudadanos. El líder socialista sigue bajo la amenazada de que Vox le supere en Madrid, donde la candidatura que encabezará Sánchez apenas mantiene un escaño de ventaja frente a los conservadores.

Fortaleza de Vox

Vox mantiene su fortaleza electoral dos años después. La encuesta electoral de Data10 le otorga 52 escaños, que son los mismos que obtuvo en las urnas. La fidelidad de sus votantes es, tras la del PP, la mayor de sus adversarios (76%) y aunque tiene votantes que emigrarían hoy al PP, también consigue que otros españoles hagan el camino inverso. Los de Abascal volverían a repetir como la fuerza más votada en Ceuta, la única plaza que conseguirían teñir de verde.

La participación de Podemos en el Gobierno de España no le supondrá réditos electorales. Seguiría como cuarta fuerza en el Congreso de los Diputados, pero con bastantes menos escaños, pues pasaría de 35 a 24. No obstante, la encuesta electoral no puede recoger cómo recibirían los votantes la candidatura que la vicepresidenta Yolanda Díaz, con Podemos como mero comparsa, está tratando de articular a la izquierda del PSOE.

El quinto partido nacional, Ciudadanos, se quedaría al borde de la extinción. Perdería 9 de sus 10 escaños y sólo su líder, Inés Arrimadas, podría ocupar un asiento en la Carrera de San Jerónimo.

El reparto del resto de las fuerzas parlamentarias sería hoy muy parecido al de hace dos años. Los separatistas de ERC conservarían sus 13 diputados, los de JxCAT pasarían de 8 a 10, el PNV escalaría de 6 a 7 y Bildu repetiría con 5.