El PSOE empieza a identificar a sus nuevas “amenazas”. Y la principal es Yolanda Díaz. Las constantes cesiones de Pedro Sánchez en favor de ella y su presencia mediática creciente han terminado de asustar a los socialistas. Por eso el PSOE ha ordenado empezar a cerrar ventanas de presencia y de triunfo a Yolanda Díaz. Porque, según sus palabras, “es la verdadera amenaza”.

“Yolanda Díaz ha sembrado ya el terreno para recoger votos en el campo de Podemos y en el del propio PSOE. Es la verdadera amenaza política. O empezamos a cerrarle las puertas o su futura alternativa política nos va a suponer un problema a todos”. Se trata de la descripción de la relación con Yolanda Díaz de una fuente del PSOE. Una fuente que confirma que su tesis no es aislada ni mucho menos. Al revés, se trata de la versión generalizada en la cúpula socialista donde, de hecho, se ha ordenado ya cerrar el grifo a Yolanda Díaz. Porque su presencia y éxitos ante el público de izquierdas empieza a dañar las expectativas de votos del PSOE en unas generales.

Respaldo a Calviño

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acaba de demostrar en público que las tornas, efectivamente, ya han cambiado frente a su vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Y es que acaba de negar que derogación de la reforma laboral de Rajoy que prepara el Gobierno socialcomunista vaya a ser liderada en exclusiva por Díaz, pese a ser ella la ministra de Trabajo.

Sea como sea, Díaz había exigido este pasado lunes al presidente que aclarase la postura del ala socialista del Gobierno, donde la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, abandera el rechazo a la derogación. La nueva legislación laboral «se hará en España como se hace en Europa: con diálogo social y con vocación de consenso», respondió Sánchez tras esa advertencia.

Las declaraciones del presidente del Ejecutivo en el foro de alto nivel Monitoring the recovery: beyond GDP celebrado este lunes en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, donde ha participado Calviño, se produjeron horas antes de que el PSOE y Podemos se sentasen en la llamada Comisión Permanente de Seguimiento del Acuerdo de coalición con el objetivo de tratar de resolver la gran grieta abierta en el Ejecutivo por la derogación de la reforma laboral del PP.

El Gobierno abordará la modernización de la legislación laboral para acabar con la precariedad, impulsar la competitividad y reestablecer el equilibrio en la negociación entre empresarios y trabajadores a través del diálogo social. Debemos asegurar un crecimiento más igualitario. pic.twitter.com/rXsfbaAeOD — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 25, 2021

Las transformaciones para lograr un crecimiento «justo de la economía» deben hacerse, según Sánchez, «con el mayor de los consensos» porque durante esta última década España ha sufrido «muchísimas contrarreformas». En concreto, el presidente señaló la contrarreforma laboral y la de las pensiones de 2012 y 2013 que, según Sánchez, «quebraron y rompieron» el diálogo social, descartando así que la nueva legislación laboral pueda ser aprobada sin el acuerdo con los empresarios.

Pero Yolanda Díaz tiene agenda propia. Ella eligió los actos de conmemoración del centenario del PCE para anunciar su nuevo proyecto político, un proyecto de partido «que empieza ya». Una decisión madurada durante el verano y que en su entorno califican de “irreversible”. Un “frente amplio” capaz de absorber voto de Podemos, pero también del PSOE. Y eso a los socialistas no les ha gustado demasiado.

Demasiadas alas a Díaz

Y es que, no son pocos los que en las filas socialistas consideran que se han dado demasiadas alas a Díaz. Porque, en la lucha sorda que se traen entre manos PSOE y Podemos, lo cierto es que las victorias más sonoras corresponden a Yolanda Díaz.

Sánchez, después del salario mínimo y la vivienda, también ha cedido ya de facto ante Yolanda Díaz en la reforma laboral. La ministra de Trabajo alardeó recientemente ante el Partido Comunista de que ella garantizaría la voladura de la reforma del PP y lo cierto es que no iba de farol. Así será. El Gobierno de Pedro Sánchez no quiere abordar ahora esta reforma y pretende sacar su negociación del ámbito de los Presupuestos Generales del Estado para 2022, pero lo cierto es que Sánchez se ha comprometido ya a cumplir al pie de la letra toda una serie de exigencias que suponen de facto la anulación de la reforma que exigió la UE y permitió crear dos millones de puestos de trabajo. Y ese tanto, una vez más, cae en el marcador de Yolanda Díaz. No en el del PSOE. Y tampoco, estrictamente, en el de Ione Belarra.