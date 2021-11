El senador de Vox José Manuel Marín ha criticado este miércoles en la Comisión de Nombramientos que el PP vaya a votar a favor de que un abogado de Podemos, Luis Antonio de Padua Ortiz, forme parte de la nueva composición del Tribunal de Cuentas.

Marín ha denunciado que este candidato omitiera en el currículum -de carácter reservado- que ha presentado en el Senado, tal y como reveló en exclusiva OKDIARIO, haber sido abogado de Podemos, en concreto, de la gerente del partido, Rocío Val, en el caso Neurona y el caso Niñera. Un hecho que pone en cuestión su independencia.

«Vox no va a participar de este circo que han creado, nada menos que en la Cámara Alta, para simular una especie de examen a los candidatos a sentarse en el Tribunal de Cuentas». Así se ha pronunciado el senador José Manuel Marín en su primera y única intervención, pues ha anunciado que su formación abandonaba este miércoles la Comisión de Nombramientos de la Cámara alta, por la que han desfilado hoy los seis candidatos al Tribunal de Cuentas acordados por PSOE y PP y que ahora deberá votar el Pleno del Senado por mayoría de tres quintos.

«En cuanto termine de hablar, yo, como representante de millones de españoles, me voy a levantar», ha señalado Marín, quien antes de abandonar la Comisión ha arremetido contra el «descaro» de PSOE y PP, a los que ha calificado de «grandes nostálgicos del bipartidismo».

«Nos traen al señor Luis Antonio de Padua, quien misteriosamente, no ha hecho público en su currículum que ha defendido los intereses de Podemos», ha enfatizado el senador de Vox, añadiendo que «el ataque del Gobierno de coalición a las instituciones del Estado es bastante descarado».

«Caretas fuera»

«Son muy críticos con Vox por no enmendar unos Presupuestos, que no tienen enmienda posible porque tanto organismos nacionales como internacionales no se los creen. ¿Hacen 2400 enmiendas y no son capaces de investigar al señor de Padua? Caretas fuera, señorías del PP», ha remarcado el senador de la formación de Abascal

Así, Marín ha lamentado que el PP se haya metido «en la banda de los socialistas-comunistas que pactan con los enemigos de la Nación y con Otegui». El senador ha afirmado además que del PSOE «sólo esperamos su marcha; de Podemos, que la Justicia hable». «Están dañando a los españoles, a la Democracia, a las instituciones garantes de la Democracia», ha apostillado.

Justo antes de marcharse de la sesión, el senador de Vox ha lanzado una advertencia: «Aunque nosotros ahora nos levantemos y nos marchemos, sepan ustedes que esto no va a quedar así. El PP se ha retratado, Podemos está a un paso de que la Justicia le indique el camino de salida, y al PSOE no descansaremos hasta llevarle a los tribunales, y que sean castigados por el daño que están haciendo a la Patria», ha remachado.