Luis Antonio de Padua Ortiz de Mendívil Zorrilla, el candidato que Podemos ha colado para la próxima renovación del Tribunal de Cuentas, omite en su currículum «reservado» presentado en el Senado para superar el examen parlamentario de idoneidad que ha defendido recientemente en los tribunales los intereses de la formación morada.

OKDIARIO ha tenido acceso en exclusiva a este currículum de ocupaciones pasadas y méritos, que no es público y que servirá de base a la Comisión de Nombramientos del Senado para avalar su idoneidad antes de la votación en el Pleno de la Cámara Alta (el Congreso elige a otros seis), que requiere mayoría de tres quintos. Este aspirante desfilará por la Comisión el próximo 10 de noviembre.

En dicho currículum, de escuálido bagaje frente a los otros cinco candidatos acordados por PSOE y PP, Luis Antonio Ortiz afirma que durante los 36 años transcurridos desde septiembre de 1985, cuando se colegió en Madrid, ha tenido la «oportunidad de ejercer mi profesión en la mayoría de las jurisdicciones».

No obstante, señala que «mi actividad se ha desarrollado principalmente como abogado de empresa en la doble faceta de abogado procesalista, interviniendo en litigios de defensa de mis clientes, y abogado consultor y fiscalista, asesorando a mis clientes en materia civil, mercantil, laboral y fiscal, e interviniendo en la confección de impuestos y apoyo a la auditoría interna de mis clientes. Por motivos obvios no identificaré a ninguno de ellos», remarca.

También afirma que, «aun de forma puntual, he intervenido como abogado defensor en procedimientos penales en los que se imputada a mis clientes delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico».

Sin embargo, en ningún momento hace referencia a su trabajo en defensa de los intereses de Podemos. Por ejemplo, Luis Antonio Ortiz ha sido el letrado de la gerente de la formación morada, Rocío Val, en el caso Neurona ante el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid.

En esta causa se investiga el desvío de fondos públicos a la empresa chavista Neurona Consulting, la ‘Caja b’ de Podemos y los presuntos sobresueldos de algunos cargos internos como la propia gerente y el tesorero del partido, Daniel de Frutos.

Asimismo, Luis Antonio Ortiz compareció el pasado julio en los juzgados de Plaza de Castilla formando equipo con otros abogados de Podemos y ejerciendo de letrado también de Rocío Val cuando declaró ante el juez, junto a De Frutos, en el conocido como caso Niñera, en alusión a Teresa Arévalo, ex diputada y asistente de la ministra de Igualdad, Irene Montero. En esta vista se aludió al propio Tribunal de Cuentas.

De Enrique Santiago

Este candidato al órgano fiscalizador también ha representado en otro litigio a La Última Hora, el aparato de propaganda de Podemos que dirige Dina Bousselham, ex asesora del ex líder del partido y ex vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias.

De hecho, este abogado ha empleado como autónomo un domicilio social localizado en el número 78 de la calle Jorge Juan de Madrid, que es el mismo donde se encuentra la sede de La Última Hora y donde también ha operado el ex abogado de las FARC, actual líder del Partido Comunista y secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, siendo una persona de su confianza. También ha estado aquí la sede del Foro de abogados y abogadas de Izquierdas (FAI-RAD), vinculado a Santiago.