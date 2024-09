Vox critica la política migratoria de la UE: «A las mafias se las persigue en Europa y en sus países»

«A las mafias hay que perseguirlas en Europa, en sus países de origen, en los países de tránsito». Así de contundente se ha mostrado el líder de la delegación de Vox en el Europarlamento, Jorge Buxadé, como se puede ver en el vídeo de abajo, el pasado miércoles durante el Pleno en Estrasburgo, donde se ha abordado la crisis migratoria en la Unión Europea, especialmente en Italia e España, puertos de entrada que utilizan las mafias para traer inmigrantes ilegales, donde la situación le ha estallado a Pedro Sánchez ante su falta de políticas eficaces para abordar la citada crisis.

«¿O es que la prensa europea está a favor del esclavismo en el siglo XXI? Son utilizados como esclavos», ha llamado la atención Buxadé en referencia sin mencionarlas de forma directa a las propuestas de la Unión Europea de solucionar el problema del envejecimiento de Europa con inmigración de África y Oriente Medio, como se plantea en el informe del Europarlamento As Europe ages – how can we tackle its demographic decline? (¿Cómo afrontar el declive demográfico de Europa a medida que envejece?, en español).

En el mismo documento, se recogen las recomendaciones de la ex diputada socialista francesa Francoise Castex, ex miembro del gabinete del trotskista Jean-Luc Mélenchon, que asegura que «tenemos que ver la inmigración como una manera de renovarnos a nosotros mismos», recordando que al ser inmigrantes que pueden trabajar, se les puede cobrar impuestos.

En este sentido, el líder de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo ha recordado las políticas de la Unión Europea con una reflexión: «Si tú no quieres un inmigrante, pagas 20.000 euros y no viene a tu país. ¿Por qué no pagamos esos 20.000 a cada gobierno que expulsa un inmigrante ilegal? Vamos a pagar a los gobiernos que hacen bien las cosas y no a aquellos que colaboran con el esclavismo», ha destacado en referencia al Pacto Migratorio aprobado en abril de 2024, en el que se dio luz verde a la imposición de multas de 20.000 euros por inmigrante ilegal para los Estados miembros que rechazasen su cuota.

Durante su intervención, Buxadé ha recordado que «al delincuente se le busca, se le identifica, se le detiene, se le enjuicia y se le encarcela. Y por eso es decisiva la cooperación policial y que ningún Estado miembro, como ha sucedido con Bélgica durante años, se convierta en santuario de delincuentes».

En este sentido, el líder de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo ha destacado que «y si son extranjeros, se les deporta. Miren, yo no quiero que la policía empate con el delincuente. Quiero que gane siempre. No quiero ir a funerales de policías. Europa ha dejado de ser un lugar seguro y es por culpa de políticos que prefieren al delincuente que al policía», ha destacado Buxadé en línea con el Plan de Acción de la Unión Europea contra el Tráfico de Inmigrantes Ilegales y la Estrategia de Seguridad de la Unión Europea 2021-2025, que se aprobó en 2014.

‼️ La inmigración masiva es el principal problema de los españoles. 🛂 Por ello, @Jorgebuxade pide a la UE premiar a los gobiernos que luchan contra la inmigración ilegal, no a los que colaboran con ella. 🗣️ «Vamos a pagar a los gobiernos que hacen bien las cosas». pic.twitter.com/CqmXXuFUKa — VOX Europa (@VOX_Europa_) September 18, 2024

Plan de Actuación de la Unión Europea