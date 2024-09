El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado este jueves que la ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha puesto en contacto con él esta tarde vía telefónica para ofrecerle dos nuevos posibles espacios para atajar la crisis de inmigrantes ilegales que desborda Canarias estos días: serán para los menas (menores migrantes no acompañados) que lleguen a las islas de forma ilegal «Ha sido el único que hemos tenido con el Gobierno de España», ha señalado Clavijo, en clara referencia al fracaso de Pedro Sánchez en atajar la crisis migratoria, el cual ha intentado hacer responsable de la misma al presidente de Canarias, mientras se registra un récord de llegadas con respecto al año anterior.

«Después del acuerdo que tuvimos que tomar en la legítima defensa de los intereses de los menores, de los trabajadores públicos y de las ONG el pasado lunes en Consejo de Gobierno, es de agradecer este contacto. El único que hemos tenido con el Gobierno de España ha sido con la ministra de Defensa», ha aseverado Clavijo en este sentido ante la crisis de inmigrantes ilegales que llegan a Canarias.

El máximo dirigente regional ha apuntado que Robles le ha trasladado que ya había puesto espacios que están siendo utilizados y ha transmitido que puede haber alguno más. En este punto, el presidente canario ha señalado que, vía WhatsApp, le ha hecho llegar dos localizaciones nuevas que la ministra cree que puede poner a disposición de Canarias, agregando que, al mismo tiempo, ha comentado que si desde el Gobierno regional creen que puede haber otras localizaciones de titularidad estatal, también se le haga llegar para estudiarlas.

Además, ha indicado que Robles le ha transmitido su preocupación como ministra de Defensa por la situación que vive el archipiélago con la emergencia migratoria y ha mostrado su colaboración «para estar con Canarias en cuanto a esa primera acogida que necesariamente será aquí».

«Pero también, ha continuado, comparte la necesidad y la reivindicación de Canarias de que al final no podemos soportar en solitario toda la presión migratoria de África y la necesidad de que haya una distribución por todo el territorio nacional acorde a favorecer la integración de esos niños», ha indicado Clavijo en referencia al fracaso de Pedro Sánchez, en atajar la crisis migratoria, el cual pretende que sean las ONG las que resuelvan la crisis: Pedro Sánchez ha obligado a estas organizaciones no gubernamentales a acoger a los inmigrantes ilegales que llegan a Canarias. En este sentido, el Gobierno canario ha avisado a estas organizaciones de que no sufragará los gastos de los nuevos inmigrantes que acojan -y que no comuniquen previamente.

En este sentido, ya el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, anunció que su Ejecutivo abrirá un «proceso jurídico contra el Estado» por el «abandono» que, a su juicio, ha sometido el Gobierno de Pedro Sánchez a las islas por la crisis de la inmigración ilegal, el cual sólo ha enviado un avión antipateras a Canarias tras un mes desaparecido.

Récord de inmigración ilegal

En los datos que el Ministerio del Interior ha reflejado en su balance oficial quinquenal de inmigración ilegal son reveladores: España ha recibido hasta ahora este año un total de 35.456 inmigrantes ilegales, un 62,8 % más que el año anterior.

Desde que el Ministerio del Interior dio por iniciada la temporada de verano el pasado mes de junio hasta el día 31 de agosto, España ha recibido a un total de 12.627 inmigrantes ilegales llegados por mar. En 2023, con cifras no vistas hasta entonces, alcanzaron los 8.833. En lo que respecta al número de pateras, también se ha disparado y supera por primera vez el millar a estas alturas del año.