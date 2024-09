Vox no apoyará declarar la «emergencia migratoria» que pide el PP: Abascal la considera un «engaño»

Vox ha anunciado este sábado en Salou (Tarragona) en el acto de comienzo de curso político en Cataluña que no apoyará la moción del Partido Popular para declarar la emergencia migratoria que ve un «engaño» y considera una «ceremonia de la confusión», la cual se presentará la semana que viene en el Congreso. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha explicado que su grupo no apoyará la moción del PP, debido a que es «un engaño a los españoles». A su juicio, supone «más reparto de ilegales, más gasto y, por lo tanto, más estafa». En este sentido, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha destacado que «es una estafa política. Su propuesta no habla de deportaciones masivas, ni de cortar la financiación irregular de las mafias, ni denunciar el grave problema de la islamización», ha recalcado Garriga antes del acto de inicio de curso de Vox sobre la propuesta del Partido Popular, recordando la ruptura de los gobiernos con Vox, al renunciar a tomar medidas concretas para acabar con la crisis migratoria.

Garriga ha hecho hincapié en la «estafa» y la «ceremonia de la confusión» que plantea el PP con su moción sobre la inmigración prevista para la semana que viene en el Congreso, resaltando, como se ha indicado con anterioridad, la «estafa y la ceremonia de la confusión» del PP ante el problema de la inmigración, después de haber roto los gobiernos con Vox, y renunciando a tomar medidas concretas para acabar con el problema. Garriga ha lamentado que el partido de Alberto Núñez Feijóo no quiere hablar de soluciones como proteger las fronteras, acabar con la financiación a las mafias de la inmigración e iniciar una deportación masiva, como viene exigiendo Vox al respecto de este asunto.

Este falso plan de «emergencia migratoria» supone en la práctica más reparto de ilegales, más dinero y más estafa. Garriga ha advertido de forma contundente: «Nuestra posición es firme. Deportaciones masivas y control de fronteras ya».

Estamos acostumbrados a la ceremonia de la confusión y de la mentira de Pedro Sánchez.

Ahora se le añade la del señor Feijóo: El PP presentará una moción para declarar la «emergencia migratoria» que supone más reparto de ilegales, más gasto y por lo tanto más estafa. AVISO:… pic.twitter.com/HamDcUBfeq — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) September 14, 2024

Ruptura de gobiernos de Vox y el PP

Como se ha señalado con anterioridad, Garriga ha hecho responsable al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de haber propiciado la ruptura de las coaliciones autonómicas con Vox al no asumir «la contundencia frente a la inmigración ilegal» que reclamaba su formación, que, entre otras medidas, planteaba deportaciones masivas. En este sentido, Santiago Abascal ha destacado que «nuestra posición es firme. Deportaciones masivas y control absoluto de fronteras ya».

Vox rompió sus pactos de gobierno con el Partido Popular en seis autonomías por la disposición de los populares a aceptar la acogida de menores migrantes y en el último pleno del Congreso marcó distancias con el grupo de Alberto Núñez Feijóo al impedir, con su abstención, que prosperase una moción del PP en contra de la financiación singular de Cataluña.

Además, en clave catalana, Garriga ha acusado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de haber asumido «la agenda y la estrategia propia de separatistas como ERC o JxCat» y ha advertido de que el ejecutivo catalán tendrá «la oposición total de Vox». A juicio de Garriga, el Govern «se ha convertido en la casa común del separatismo» al haber incorporado a sus filas a «destacados miembros de ERC y de Junts».