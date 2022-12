Vox apuesta por juristas y candidatos con experiencia de partido en todas las capitales de provincia

Vox ha logrado presentar candidatos en las principales capitales de España. La formación que lidera Santiago Abascal ha apostado por personas con una amplia experiencia de partido y por juristas experimentados. Nada de grandes estrellas ni nombres conocidos. En el partido verde aún recuerdan el error que supuso la estrategia «paracaidista» que llevó a Macarena Olona a ser candidata a la presidencia de Andalucía. Una crisis de la que parecen haberse recuperado después de reconfigurar la formación a nivel interno.

Ahora bien, cabe decir que desde Vox se eligió a la que en aquel momento era la secretaria general del grupo parlamentario en el Congreso porque gozaba de una gran fama a nivel nacional como azote del Gobierno en la cámara baja. Todo parecía indicar que Olona arrasaría en unas elecciones andaluzas. Su fama lo merecía. Por ese motivo en Vox consintieron que la estrella de la candidata brillase por encima de la marca verde. Las expectativas eran muy altas y finalmente los resultados cayeron como un jarro de agua fría en la dirección nacional. La decepción quebró la confianza de los de Abascal que trataron de capear el temporal defendiendo una pírrica subida de 2 diputados con respecto a 2018.

Por si fuera poco, Macarena Olona abandonó el partido poco tiempo después alegando problemas de salud. Una salida que desde la formación conservadora vendieron como pactada aunque luego se supiera, a través de la ex diputada, que las razones de su dimisión habían sido turbulentas. La que fuera uno de los pilares fundamentales de Vox señaló a varios miembros de la cúpula del partido y en la formación se temió que pudiese aprovechar su tirón mediático para crear una nueva formación política. Un proyecto que estaría compuesto por los desencantados que abundan en las provincias como consecuencia de una política territorial fallida dirigida por el entonces secretario general Ortega Smith.

Sin embargo el efecto Olona terminó disipándose. La ex diputada decidió que no crearía ningún partido para no dividir más el panorama político español y se embarcó en la formación de una fundación contra la ideología de género. Además, desde que decidió que su camino no iba a ser político, fue perdiendo adeptos que la acusaban de tener un carácter errático o de «dar bandazos».

Entre tanto en Vox se fraguaban cambios internos importantes y se rediseñaba un nuevo organigrama interno. El viejo andamiaje que dirigía Ortega Smith fue sustituido por uno nuevo liderado por Ignacio Garriga. Un cambio esperado por las bases y la militancia para reconstruir las estructuras provinciales de cara a las elecciones de mayo.

Así las cosas, con la máquina puesta a punto, Vox se puso a buscar candidatos y con la lección aprendida de Andalucía los de Abascal han ido eligiendo perfiles siguiendo «el método García-Gallardo»: juristas y cargos de partido desconocidos para el gran público. Nada de individualismos.

Desde la formación conservadora ya han anunciado quienes serán los cabezas de lista para las principales capitales de España. En este sentido, la diputada nacional Inés Cañizares será candidata a la alcaldía de Toledo. El catedrático de derecho constitucional, Carlos Flores Juberías, aspirara a la presidencia de la Comunidad Valenciana y la juez Irene Carvajal ha sido elegida para encabezar la lista al Ayuntamiento de Valladolid. Asimismo, el joven abogado de 31 años Ángel Alda Pérez será el candidato a la presidencia de La Rioja y el experimentado coordinador de la formación en Barcelona, Gonzalo de Oro-Pulido, ha sido designado candidato del partido verde para la alcaldía de la Ciudad Condal.