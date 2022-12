Olona anuncia que volverá a la Abogacía del Estado en enero para no dañar a Vox ante las municipales

La ex diputada de Vox y presidenta de la Fundación Igualdad Iberoamericana, Macarena Olona, ha anunciado que reingresará en la abogacía del Estado una vez se acabe su excedencia «no remunerada» en diciembre. La que fuera uno de los pilares fundamentales del partido de Abascal ha dicho que la razón es que no quiere «dar la excusa a nadie» ni ser señalada como la culpable en caso de que los resultados en los comicios municipales y autonómicos no son buenos para Vox. «No voy a concurrir a las próximas elecciones autonómicas y municipales», ha asegurado.

Según se desprende de sus declaraciones, la intención de la abogada del Estado es no precipitarse ni fragmentar aún más el mapa político. Al menos de momento. En este sentido, la ex parlamentaria «hibernará» en la Abogacía del Estado a la espera de los resultados que obtenga Vox en las municipales y autonómicas. «Es tiempo de parar, templar y mandar», ha apuntado Olona.

Así lo expresó la que fuera candidata de Vox a la Junta de Andalucía en una entrevista en La noche en 24 horas donde también mandó un mensaje a su antigua formación: «Gracias, que te vaya bonito, pero ahora nuestros caminos están separados».

Macarena Olona manifestó que «hoy no habría aceptado el encargo de Santiago Abascal para acudir como candidata a la Junta de Andalucía» y que, aunque para ella fue un privilegio concurrir a las elecciones andaluzas «lo tenía todo en contra» al ser una candidata paracaidista. «No podía luchar contra los elementos». Asimismo, Olona volvió a señalar a algunos miembros de Vox al decir que «algunas personas, no Abascal, sí que vieron una oportunidad en mi salida por como se comportaron con posterioridad».

La abogada del Estado continuó revelando que ha rechazado financiación para concurrir a las siguientes elecciones autonómicas y añadía que le ofrecieron concurrir por Valencia «con unos números muy favorables». Además ha vuelto a reiterar que toda su actividad hasta el momento ha sido costeada únicamente por ella y que alega que son falsas todas las informaciones que la vinculan con Mario Conde como un posible inversor o con cualquier otro tipo de financiación.

La presidenta de la Fundación Igualdad Iberoamericana también habló de violencia de género sobre la que afirmó que «la violencia no tiene género» y criticó la actual ley de Irene Montero porque ya hay 46 delincuentes sexuales que se han beneficiado de esta norma la cual no contempla una disposición transitoria para evitar estas reducciones de condena.