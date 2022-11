Los disidentes «socialpatriotas» de Vox lanzan una plataforma electoral para que Olona la lidere

Un futuro proyecto político creado ad hoc para que lo lidere Macarena Olona ha establecido sus primeros cimientos. El pasado fin de semana varios partidos, la mayoría considerados escisiones de Vox, se reunieron para decidir si concurren juntos a las próximas elecciones bajo unas mismas siglas lideradas por la ex diputada de Vox. Según los mismos organizadores el cónclave «socialpatriota», como se denominan, fue un éxito y finalizó con una decisión unánime: la necesidad de unirse en un sólo partido para regenerar la política española.

La jornada se celebró en la finca de Jerez de la Frontera donde se crió el fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera, lugar que reforzó aún más si cabe el carácter socialpatriota de la reunión. Esta finca, que es actualmente propiedad del empresario José Luis Caballero, principal promotor de este concilio, acogió este domingo a varios partidos como España Suma, Esencia España, Democracia Real y también a varios ex dirigentes provinciales de Vox. Todos ellos se dieron cita para crear «una alternativa» política viable. «La localización era inmejorable por su significación histórica», ha expresado uno de los asistentes al acto donde también se rezó una oración por el alma de Primo de Rivera al celebrarse la jornada en el aniversario de su muerte.

La idea que guardan los impulsores de este plan es muy clara: entregarle a la ex diputada un producto bien acabado para que ésta acepte liderarlo. Para ello, Caballero ha adelantado a OKDIARIO que el día 17 de diciembre la coalición de partidos volverá a reunirse en Madrid para construir una estructura sólida, un organigrama bien definido y para establecer una ideología clara.

Asimismo, el promotor de este futuro partido también ha revelado que están valorando diferentes nombres para la formación. «De momento hemos pensado en Soluciona y Coalición por España», ha dicho el empresario.

Macarena Olona todavía no se ha pronunciado públicamente sobre si va a liderar o no esta coalición de partidos. Ahora bien, la jornada sí contó con la bendición de la abogada del Estado que, a pesar de que no acudió a dicha reunión, si envió un mensaje donde manifestó sus mejores deseos para este nuevo proyecto. La misiva recibió el aplauso y ovación de todos los asistentes.

En cuanto a la ideología de esta futura formación, José Luis Caballero ha expresado que se trata de un proyecto «centrista» pero de carácter social y patriota y que rechaza todo radicalismo, sea de derechas o de izquierdas. «Nosotros no queremos un extremismo rancio», ha apuntado Caballero a pesar de que los partidos integrantes están situados a la derecha del PP. Muy cercanos a las ideas de Vox o de partidos como Falange.

Pero, ¿qué ocurriría si Olona no acepta liderar esta nueva formación política? ¿Qué harían si la ex diputada decide en el futuro crear su propio partido? La respuesta de los socialpatriotas es que «podrían adaptarse e integrarse» en su proyecto. «Todo sería hablarlo y negociarlo con ella», han señalado.