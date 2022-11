Santiago Abascal ha denunciado la «indignidad» del acuerdo del Gobierno de Pedro Sánchez con EH Bildu para acabar con las competencias de la Guardia Civil en las carreteras navarras a cambio de su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado del 2023.

El líder de Vox ha recordado en un mensaje difundido en redes sociales que «hoy Sánchez se alía con los herederos de los terroristas para acabar con la Guardia Civil en Navarra».

«Durante años la Guardia Civil protegió a los concejales socialistas de los ataques de ETA y su brazo político. Cuánta indignidad», ha escrito Santiago Abascal al respecto.

Acuerdo con Bildu

Y es que, la formación abertzale ha confirmado su voto a favor de los presupuestos a cambio de la retirada de la Guardia Civil de tráfico de Navarra antes del 31 de marzo de 2023 y una inversión de casi cuatro millones de euros en conversión de espacios para la memoria histórica. Así consta en el acuerdo al que ha tenido acceso OKDIARIO.

El punto más destacado de los 10 firmados por el Ejecutivo y Bildu es el número seis. Es el que hace referencia al autogobierno del País Vasco y Navarra. En él, según se recoge en el documento, «se transferirá de manera efectiva, antes de 31 de marzo de 2023, la competencia de Tráfico y Seguridad Vial a la Comunidad Foral de Navarra, convocando para ello la Junta de Transferencias antes de 31 de diciembre 2022, debiendo producirse cuantas reuniones sean necesarias para solucionar los actuales problemas técnicos para la transferencia de la misma». En resumidas cuentas, es la expulsión de la Guardia Civil de tráfico de las carreteras de Navarra.

El punto cinco del acuerdo, relativo a la memoria histórica, compromete al Ejecutivo a invertir prácticamente cuatro millones de euros en la creación del Memorial del 3 de Marzo en recuerdo de los obreros asesinados en 1976 en Vitoria-Gasteiz, la financiación de la excavación en el monte Irulegi relacionado con la arqueología de la lengua -antecesora del vasco-, y la conversión del Fuerte de San Cristóbal en lugar de memoria, tras la cesión de este espacio militar al gobierno de Navarra para el recuerdo «a los presos y presas fusiladas en la fuga de 1938 y a todas las personas que fueron encarceladas por la dictadura franquista» en este enclave.

Pedro Sánchez también ha confirmado por escrito a Bildu la cesión de la gestión de los nuevos impuestos a la banca y a las energéticas que se recaudarán directamente por las administraciones forales del País Vasco y Navarra. Un privilegio que no tendrá ninguna otra comunidad autónoma. Los separatistas vascos dan tres meses al Ministerio de Hacienda para que haga efectivo este traspaso de competencias. Además, obligan a Moncloa a estudiar que la medida no sea temporal, como se había defendido hasta ahora, si no que se convierta en definitiva.