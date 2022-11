Macarena Olona: «Vox llama a los militantes para que no asistan a mis actos»

La abogada del Estado, Macarena Olona Choclán (1979), es actualmente la presidenta de la Fundación Igualdad Iberoamericana. Una entidad que pretende luchar contra la ideología de género «para devolver la igualdad real entre el hombre y la mujer». La que fuera uno de los pilares fundamentales del partido de Abascal está viviendo ahora un nuevo periplo político que la ha llevado a visitar varios países de Iberoamérica para promocionar su nueva fundación. En este sentido, la ex diputada de Vox ha desvelado a OKDIARIO las claves de su nuevo proyecto político.

Ahora bien, Olona no se ha olvidado de España y ha continuado con su agenda de conferencias con las que está visiblemente ilusionada. La última ha sido en Jaén, donde ha hecho su primer nombramiento en territorio nacional para su nueva fundación. Sin embargo, no todo son alegrías para la política, pues también ha denunciado intentos de boicot por parte de su antiguo partido. «Me gustaría que no se trasladase que yo soy el enemigo», ha revelado.

PREGUNTA.- ¿Qué puede aportar la Fundación Igualdad Iberoamericana que no aporten ya Vox o el Partido Popular?

RESPUESTA.- Creo que puedo aportar humildemente mi pequeño granito de arena desde una posición de liderazgo femenino para unir aún más los lazos que nos vinculan a las dos Españas en esa batalla ideológica que es muy necesaria contra la ideología de género. Porque la batalla es global, porque quienes están impulsando esta legislación y esta ideología sectaria están muy bien organizados, desde luego, y muy bien financiados. ¿Se puede hacer cosas al margen de los partidos políticos? Absolutamente. Y desde luego, lo que tengo muy claro es que el no ir marcada políticamente va a determinar que personas que antes, aún compartiendo el discurso, lo rechazaban por la circunstancia de pertenecer a un partido político, ahora se puedan sumar. Lo estoy comprobando a través de mis redes sociales, donde los mensajes han sido múltiples y también por parte de votantes que no son del centroderecha.

P.-Pero, ¿por qué eligió la batalla del género y no otras para continuar con su periplo político?

R.- Pues porque ahora el partido que estoy jugando, como dije el otro día, no es político. Y lo que sí me ha hecho reflexionar profundamente dónde podía ser más útil a los españoles; es la única vocación que está detrás de este camino que ahora voy a emprender, desechando otras opciones y apostando por una batalla donde creo que humildemente sí que puedo aportar mi granito de arena.

P.- Macarena, esta nueva fundación necesitará un equipo de gente, un equipo humano; un jefe de prensa, un jefe de gabinete… ¿Ha pensado ya en algunos nombres?

R.- Bueno, ahora mismo, lo que tengo que agradecer profundamente es a todas las personas que, de manera desinteresada, están colaborando con el proyecto, aportando cada uno en su conocimiento, su tiempo, su disposición. Algo que muchas veces los partidos políticos olvidan, desprecian y maltratan. Esas personas que, con total desinterés, solamente por confiar en un proyecto lo dan todo y, sin embargo ven cómo se las utiliza y se las desecha cuando se alcanza el poder. Ahora mismo esa legión de voluntarios es quien me sostiene en el proyecto.

P.- Pero ¿no va a tener una estructura? es decir, una estructura orgánica, un equipo humano de gente que le ayude. Usted ha dicho que va a tener que crear una estructura territorial en España para poder llevar a cabo el proyecto de la Iniciativa Legislativa Popular.

R.- Hay dos partes diferenciadas. Yo soy, en el ámbito iberoamericano, la presidenta de esta fundación y lo que se va a hacer es designar un vicepresidente por cada país, que serán quienes coordinen la acción en cada país. La primera vicepresidenta que hemos designado es Corina Cano, política panameña, que es una voz inequívoca en esta batalla ideológica, junto con la Alianza Panameña por la Vida y la Familia, y los siguientes desembarcos que tengo previstos son en Colombia, Argentina y República Dominicana. Aquí en España, se va a desarrollar la acción a través de una Iniciativa Legislativa Popular para intentar proteger a los españoles frente a la ideología de género. Para ello, vamos a establecer diversos delegados territoriales a nivel provincial que a su vez establecerán un equipo de trabajo.

P.- ¿Ya tiene algún delegado provincial?

R.- Después de la presentación del proyecto el pasado viernes en Madrid, en la Casa de América, me desplacé a Jaén, donde celebré una conferencia que, por cierto, fue tremendamente doloroso conocer cómo se había estado llamando a las personas para presionarles y evitar que viniesen a ese encuentro en Jaén. En fin, afortunadamente más de 200 personas no se dejaron amedrentar y nombré a mi querido amigo y compañero Ramón Quesada, como delegado territorial para que impulse esas labores de coordinación de la recogida de firmas. Ahora, lo importante es levantar esa base territorial.

P.- Ramón Quesada ¿tiene un pasado político?

R.- Ha sido una persona que ha estado muy marcada en los inicios de Vox, muy marcada por su lucha, por todo su apoyo. Fue de la etapa de Alejo Vidal-Quadras, en la etapa de inicio. De los inicios de los que se pueden considerar los padres de Vox, hasta que tuvieron que salir de la forma que salieron.

P.-¿Se le puede considerar uno de los padres de Vox?

R.- Para mí, desde luego. Siempre ha sido una voz referente.

P.- ¿Tiene pensado concurrir a las elecciones generales en noviembre de 2023?

R.- Bueno, lo primero que tenemos que ver es cuándo se convocan las próximas elecciones generales, que también hay voces que apuntan a que el presidente del Gobierno pudiera hacerlo coincidir con las próximas elecciones autonómicas y municipales. Yo no engaño y como no engaño, digo claramente que mi fundación actualmente no es un partido político y que la batalla que estoy librando es una batalla ideológica y cultural, que además creo que es muy necesaria porque es una batalla del bien contra el mal y es una batalla en la que nos jugamos el alma de los pueblos. A partir de ahí, lo que no podemos desconocer es que en política las cosas cambian en 24 horas. ¿Qué va a suceder si finalmente las elecciones de mayo nos dan un resultado desastroso para Vox, que desde luego lidera y enarbola banderas que para mí son absolutamente necesarias en España? Pues no lo sé. Lo que sí que puedo decir es que yo voy a actuar en todo momento con muchísimo sentido de Estado y responsabilidad y creo que lo estoy demostrando. Creo que este pasado viernes se han callado muchas bocas que han estado difundiendo bulos y alentando la crispación. Se me ha cansado la boca de llamar a la unidad porque es lo que se necesita. No ha podido ser, pero no por mi voluntad. Desde luego. Cuando en septiembre yo empecé a recorrer ese Camino de Santiago y a volver de nuevo a la vida pública, lo que me sorprendió fue ver cómo personas de toda España me contactaban porque se sentían identificadas sobre mi salida de Vox. Me contaron historias con mucho dolor. Eran personas que no habían abandonado el proyecto de Vox por pérdida de principios sino que por unas circunstancias u otras, habían tenido problemas con organización y que lo que estaban deseando era poder volver a involucrarse en un proyecto que tuviese a España en el corazón y que hoy por hoy ese proyecto se puede identificar con Vox. Pretendí que esas personas pudiesen tener de nuevo una casa de acogida. Lo que lamento es que se optase por la exclusión, porque al final, en una historia de desencuentro nadie tiene al 100% la razón. Y te voy a poner un ejemplo muy concreto: José Liarte de Murcia, junto con el resto de compañeros a los que desde organización de Vox se llama tránsfugas. Esto es algo gravísimo. Estas personas tienen una sentencia que les da la razón. Una sentencia donde se dice que se vulneran sus derechos cuando se les intentó obligar a delegar su poder de firma en unas cuentas económicas. Y a pesar de una sentencia firme, se sigue trasladando públicamente que estas personas han sido desleales.

P.- ¿Qué opina de las últimas salidas de Vox? La de Ricardo Morado en Galicia, por ejemplo. También la del número uno en Cantabria y el caso de la cúpula de Vox en Badajoz que hace unas semanas dimitió en bloque.

R.- Yo lo que puedo ver ya con algo de perspectiva es que mi salida actuó como una suerte de corcho que estaba taponando una botella a presión y que después de irme, lo que hizo es que todo el líquido aflorara. Cuando se produce el cese de Javier Ortega yo no estoy en Vox. Cuando se produce el cese de su número dos, yo no estoy en Vox. Cuando se han producido las distintas dimisiones posteriores a mi salida, yo no estoy en Vox. Es que no entiendo por qué se me sigue haciendo responsable de esos cambios organizativos. ¿Qué me parece? Pues yo lo único que deseo es que a Vox le vaya bien. Con lo cual, si todos esos cambios son para bien del partido, pues bienvenido sea. Lo que está clarísimo es que los egos y los personalismos no deben primar por encima del proyecto. Ni en Vox ni en ningún otro partido político. Por lo tanto, cuando esa perspectiva no se tiene clara, pues es cuando empiezan a aflorar los problemas internos. Y en el caso de Vox, lo que hemos visto es que los problemas internos han sido coincidentes en muchísimas provincias. Algo sobre lo que yo no tenía conocimiento cuando estaba dentro del partido porque yo no tenía ese tipo de responsabilidades orgánicas. Y es verdad que he vivido en una burbuja en el Congreso.

P.- ¿Cree que su vuelta a la lucha política puede producir que Vox caiga en las encuestas? ¿Cree que le puede hacer daño de alguna manera?

R.- Yo sigo mi camino. Lo que me gustaría es que otras personas siguieran el mismo ejemplo y me dejaran tranquila. Que no se fomentasen campañas de acoso, que no se trasladase que yo soy el enemigo, que no se mintiese cuando se dice que yo me estoy dejando utilizar por los medios para hacer daño a Vox. Vamos a ver. Que soy una mujer de 43 años hecha a sí misma, bregada en batallas intensas y desde luego que no se deja manipular, pero que tampoco se deja utilizar como un trapo y tirar a conveniencia. A partir de ahí, hagamos caso a Vox cuando dice que mi proyecto es irrelevante y que no le da ninguna importancia porque ellos tienen la información interna con encuestas, con estadísticas. Yo carezco de esa información. Y creo además que se equivocan profundamente quienes piensan que pueden atacarme como si yo fuera ETA. Porque yo nunca dejaré de formar parte de la historia de Vox y desde luego cuando me atacan a mí están atacando al proyecto.

P.- ¿Se convertirá esta fundación en un partido político? Siempre recuerdo a la Fundación Denaes, que es el germen de Vox.

R.- Es absolutamente imposible, porque esta fundación es de ámbito iberoamericano. Con lo cual nunca podría estar en el germen de un partido en España, porque, entre otras cosas, se prohíben las injerencias extranjeras en el ámbito nacional.

P.- Volviendo a la Fundación, no me quedó del todo claro su idea de financiación a partir de ahora, es decir, ¿se va a hacer a través de crowdfunding? ¿Va a tener inversores?

R.- Bueno, espero que todos los posibles. Ahora mismo lo que haremos es lanzar una campaña de crowdfunding y por supuesto, todas las donaciones que se puedan recibir serán más que bienvenidas. Creo que las fundaciones vinculadas a los partidos políticos deberían tener una mayor transparencia en sus cuentas. A mí me suscita una gran curiosidad conocer las cuentas de las fundaciones vinculadas a los partidos políticos, a todos sin exclusión.

P.- Por último, le quería preguntar qué piensa de tres políticos y que los defina con una palabra. El primero: Alberto Núñez Feijóo.

R.- Alberto Núñez Feijóo… Moderación.

P.- Santiago Abascal.

R.- … Me viene a la mente la canción de Shakira: Monotonía. Bueno, dejémoslo como banda sonora.

P.- Pedro Sánchez.

R.- Incertidumbre.

P.- Y por último, Irene Montero.

R.- Perdida. Muy perdida.